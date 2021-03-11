311震災10週年　日媒報導謝長廷談善的循環

（中央社記者楊明珠東京10日專電）日本311大地震明天滿10年。產經新聞電子版今天刊載駐日代表謝長廷的投書。謝長廷表示，311後，台日若發生災害都會互相關懷，產生「善的循環」，堪稱世界和平典範。
謝長廷在投書中指出，以「患難見真情」來形容台日的關係是最恰當的。台日在歷史上很早就建立了密切的友好關係，尤其是災害發生時會互助，他將此稱為「善的循環」。謝長廷表示，10年前311大地震發生時，台灣人從電視螢幕上看到難以想像的畫面感到很震撼，日本發生大災難，讓台灣人坐立難安，當時台灣人腦海浮現的是1999年921大地震時日本救援隊率先來台展開救援的回憶。台灣人認為「這次輪到台灣報恩」，各界展開募款活動。謝長廷說，當時在他所屬的民進黨及扶輪社等進行募款活動，深深祈禱日本能早日重建。2014年高雄發生氣爆事故時，換日本陸續施出援手。謝長廷表示，2016年他就任駐日代表時，首樁公務就是前往熊本地震災區遞送來自台灣的賑災善款。這5年來，在台灣，台南、花蓮發生了地震；在日本，熊本和北海道發生了地震，西日本和九州北部發生了水災，每當有災難，台日官民都互助，不僅是實施物質上的救援，也在精神上也互相勉勵。謝長廷說，台日人民的連帶感就如同家人或親戚一樣，只要有事，不是光擔心，而是會想竭盡所能去幫忙。綜觀全世界，鄰近國家關係常會出現險惡的情況，但台日例外，兩國之間有很自然而然的感情所建立的友情，這是足以成為世界和平模範的重要財產，期待今後「善的循環」讓台日心連心的友好關係能持續發展。產經新聞前台北支局長田中靖人解說指出，以311震災為契機，這10年來台日交流加深了。台灣在311震災後，捐了200億日圓善款，居全球之冠。駐日代表處對日本民眾實施民調顯示，對台灣有親近感者2009年占56%、2011年5月升至67%，去年高達77.6%。2012年日本政府舉辦311震災1週年追悼式，以台日無邦交為由，沒讓台灣代表出席者上台獻花，後來遭受批判，當時的首相野田佳彥在國會致歉，2013年有邀請駐日代表並點名上台獻花。一名日本前外交官表示，311震災使得日本輿論對台灣的態度改變了，是台日關係的大轉機。這10年來，在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情發生前，訪日的台灣觀光客年年增加，從127萬人次增至2019年達489萬人次。2019年訪問台灣的日本人為216萬人次。產經指出，2016年蔡英文就任總統，台日兩國每當發生災害，蔡總統就與時任日本首相安倍晉三以推特彼此慰問，已成慣例。2018年以後，日本流行台灣珍珠奶茶。今年2月底，中國突然宣佈3月1日起禁止進口台灣鳳梨，日本展開支援行動，截至本月4日已知台灣鳳梨要銷往日本的數量達6200噸，是去年的3倍。（編輯：高照芬）1100310