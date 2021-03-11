櫻花開了！迪士尼野餐日、公主房、櫻花餐搶粉紅商機
記者陳美嘉／高雄報導
2021-03-11 09:56:11
又到春日賞櫻的季節，百貨、飯店業者趁勢推出櫻花主題活動，搶粉紅商機。統一時代百貨高雄店打造10米巨型櫻花樹，規劃「迪士尼粉萌野餐日」；義大皇家酒店有超夢幻「粉紅公主」房，大人小孩都能一圓公主夢；柳町日本料理推出季節限定「春芽櫻花料理套餐」，餐桌上也有美麗櫻花綻放。
統一時代百貨高雄店全台唯一的「迪士尼粉萌野餐日」規劃「女孩日」及「毛孩日」兩大主題，將於3月13、14、20、21日舉行，現場打造10米高櫻花樹舞台，還有小熊維尼場景在樹下一起浪漫賞花，為提供輕鬆野餐、簡單享受的美好生活體驗，準備千份會員野餐禮，內含美研社玫瑰花果茶及統一麵包丹麥菠蘿可頌，每日數量有限換完為止。
「迪士尼粉萌野餐日」除了有迪士尼萌寵角色，小熊維尼、奇奇蒂蒂、桑普和邦妮融入活動場景外，並邀請宇宙人、告五人、張立昂、陳勢安、閻奕格等12組知名藝人，於午後時光獻唱動人旋律，14日下午還有國民男友黃偉晉與民眾一同共度白色情人節。活動結合音樂、互動遊戲、闖關任務及超過60個攤位的粉萌市集，連續兩周末，帶給民眾充實精彩的美好假期。
義大皇家酒店內最受親子族群歡迎的，莫過於經過精心打造的「粉紅公主」等6大主題套房，一步入房內映入眼簾的鮮明風格，每個人童心瞬間大爆發，客房內各項細節都與主題環環相扣，入住其中像身處故事世界般，讓孩子盡情扮演夢想中的英雄與公主。即日起至4月30日止，平日入住有超低優惠價。 義大皇家酒店「柳町日本料理」即日起至4月30日止，特別推出季節限定「春芽櫻花料理套餐」搶進粉紅商機，小菜「涼拌春季山菜」、前菜「櫻花豆腐佐毛豆醬」、蒸物「櫻花百合根菠菜茶碗蒸」或主食「櫻花讚岐烏龍熱麵」，精心挑選粉紅與翠綠二種色系食材相互搭配，以精緻的和風懷石料理呈現，不僅風味細膩優雅，精心鋪陳的擺盤，更讓每道佳餚皆美如詩畫。