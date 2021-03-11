櫻花開了！迪士尼野餐日、公主房、櫻花餐搶粉紅商機

又到春日賞櫻的季節，百貨、飯店業者趁勢推出櫻花主題活動，搶粉紅商機。統一時代百貨高雄店打造10米巨型櫻花樹，規劃「迪士尼粉萌野餐日」；義大皇家酒店有超夢幻「粉紅公主」房，大人小孩都能一圓公主夢；柳町日本料理推出季節限定「春芽櫻花料理套餐」，餐桌上也有美麗櫻花綻放。

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▲ 14日下午還有國民男友黃偉晉與民眾一同共度白色情人節。（圖／記者陳美嘉攝）

× ▲ 14日下午還有國民男友黃偉晉與民眾一同共度白色情人節。（圖／記者陳美嘉攝）

「迪士尼粉萌野餐日」除了有迪士尼萌寵角色，小熊維尼、奇奇蒂蒂、桑普和邦妮融入活動場景外，並邀請宇宙人、告五人、張立昂、陳勢安、閻奕格等12組知名藝人，於午後時光獻唱動人旋律，14日下午還有國民男友黃偉晉與民眾一同共度白色情人節。活動結合音樂、互動遊戲、闖關任務及超過60個攤位的粉萌市集，連續兩周末，帶給民眾充實精彩的美好假期。

▲義大皇家酒店精心打造的「粉紅公主」等6大主題套房，十分搶手。（圖／義大皇家酒店提供）

× ▲義大皇家酒店精心打造的「粉紅公主」等6大主題套房，十分搶手。（圖／義大皇家酒店提供）

▲「柳町日本料理」推出季節限定「春芽櫻花料理套餐」搶進粉紅商機。（圖／義大皇家酒店提供）