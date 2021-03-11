台北美食｜西門町限定松葉蟹箝烏龍麵 每日限量要早點去
行遍天下旅遊網
2021-03-11 11:00:41
雖然近期仍舊在討論旅遊泡泡的可行性，但日本現在依然是未知數，是不是已經想念日本的拉麵、天婦羅、炸蝦了呢？日本自助式烏龍麵始祖的「本場香川 宮武讚岐烏龍麵」，在2017年進軍台灣後，在後疫情時代2021的3月，於西門町開設全台首間街邊店「宮武讚岐烏龍麵西門旗艦店」，還特別推出期間限定新品「奢華松葉蟹鉗烏龍麵」及「松葉蟹鉗烏龍麵」，只有西門町旗艦店能夠品嚐到呢！
手工揉製烏龍麵＋冬季味覺之王松葉蟹 滿足饕客們的味蕾來自日本香川縣的宮武讚岐烏龍麵，這次西門旗艦店就承襲日本原店氛圍，以開放廚房設計讓消費者能清楚一覽麵團揉製、製麵以及出餐的完整過程，就是要將日本的職人精神原汁原味地搬來台灣。
餐點除了原有熱銷的牛肉月見烏龍麵、蛤蠣鮮菇烏龍麵及韓式味噌烏龍麵外，還針對台灣市場設計限定新品「奢華松葉蟹鉗烏龍麵」及「松葉蟹鉗烏龍麵」。「松葉蟹鉗烏龍麵」是以讚岐烏龍麵為底，加上有冬季味覺之王之稱的松葉蟹鉗，Q彈麵條與多汁鮮甜蟹肉，滿足饕客們的味蕾；「奢華松葉蟹鉗烏龍麵」則是不計成本，以雙倍量的松葉蟹鉗撲滿麵體，加上新鮮酥脆的日式炸天婦羅，讓大家在嘴巴上一秒到日本。 而為歡慶西門旗艦店的開幕，推出限定新品優惠，像是奢華松葉蟹鉗烏龍麵原價799元，3月底前只要499元、松葉蟹鉗烏龍麵原價450元，一樣在3月底前只要230元；而在西門旗艦店消費滿300元，就贈送人氣熱銷日式炸蝦天婦羅1隻、消費滿千元，則贈送日式松葉蟹鉗天婦羅1隻。另外還有每週五到宮武讚岐烏龍麵全台門市點小碗沾麵，即可享銅板價55元等好康優惠。更多的詳細活動，歡迎至宮武讚岐烏龍麵官網或是LINE官方帳號查詢。
店家推薦宮武讚岐烏龍麵西門旗艦店地址：台北市萬華區中華路一段114巷33號電話：02-2311-8188營時：週一 ~ 四 11:00 ~ 22:00；週五 ~ 日11:00 ~ 23:00（打烊前1小時最後點餐）
這篇文章 台北美食｜西門町限定松葉蟹箝烏龍麵 每日限量要早點去 最早出現於 行遍天下旅遊網