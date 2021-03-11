電動機車的Model 3來囉！2021年最狂混搭問世

電動車熱潮漸漸席捲全球，電動車大廠特斯拉（Tesla）可說是該領域的扛霸子，108年在台上市的Model 3以驚人性價比雄霸一方。近日，在台灣也有另則美事，國內首屈一指的電動機車(Gogoro)品牌，推出同質CP值爆表車款「Gogoro VIVA MIX」，可別以為只是微調改款，打開配備表一看，可是將歷代車款好處融於一車，強勢直挑各廠同級車款。

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▲Gogoro靠著不同於油車的動力性能與加入智慧科技，具有環保概念以及前瞻計畫，讓許多騎士「棄油從電」。(圖/擷取自Gogoro Taiwan-YouTube)

× ▲Gogoro靠著不同於油車的動力性能與加入智慧科技，具有環保概念以及前瞻計畫，讓許多騎士「棄油從電」。(圖/擷取自Gogoro Taiwan-YouTube)

不過，每年都會看見某某車廠推出新車款，不管是微改款還是強力升級，讓人心動歸心動，購買前最後讓人關心的就是售價，不過 Gogoro投下的震撼彈，不僅反映在性能升級，「價格帶」也全新混搭， 三款車型Basic、 Keyless、 Belt還沒扣掉補助，以59980 元、 63980 元、 69980 元問鼎市場，超越市場同級白牌車款性價比的先天實力，10 吋車款幾乎沒對手，禁得起消費者檢視。

▲「Gogoro VIVA MIX」三款車型Basic、 Keyless、 Belt有著超越市場同級白牌車款性價比的先天實力。(圖/擷取自Gogoro Taiwan-YouTube)

× ▲「Gogoro VIVA MIX」三款車型Basic、 Keyless、 Belt有著超越市場同級白牌車款性價比的先天實力。(圖/擷取自Gogoro Taiwan-YouTube)

仔細一看「Gogoro VIVA MIX」三款等級，許多試乘報告中，幾乎大推Belt 版，像是配備碳纖維皮帶傳動設計，置杯架以及 USB 供電埠，車款顏色最齊全等強像，但其實Basic、 Keyless同樣都有白牌車等級的馬力、標配 SBS 同步煞車、觸感像牛仔褲的新設計 STYLO 椅墊、鏈條也有較便宜與易改裝的優點，兩種傳動方式都是很好的選擇！綜觀來看，VIVA MIX 更像是一個適合全家不同世代的系列車款，無論是買菜族、年輕上班族等要求輕機能的消費者，都會城市中代步、來趟郊區小旅行，都能輕鬆入手，簡單上手。

▲VIVA MIX 像是一個適合全家不同世代的系列車款，不管都市或郊區，都能完美駕馭。(圖/擷取自Gogoro Taiwan-YouTube)