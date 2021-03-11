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投完履歷全0消息！求職妹隔天上網心碎　眾一看抖出內幕

編輯中心/綜合報導

2021-03-11 12:50:06

▲求職的第一步驟就是打開人力銀行投遞履歷，但卻也常遇到被企業已讀的狀況。（示意圖／pixabay）
▲求職的第一步驟就是打開人力銀行投遞履歷，但卻也常遇到被企業已讀的狀況。（示意圖／pixabay）
當我們在找工作的時候，第一步肯定是打開人力銀行的網站找尋適當的工作並且投放履歷，進而等公司通知我們去面試。近日，就有網友分享自己投履歷的經驗，每次都讓他很挫敗，貼文引發熱議。
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原PO在「Dcard」貼文指出「我用了很多家人力銀行，不管是哪一種都有使用，但有一個每次投完沒多久，雖然公司都有已讀，但是隔天去看，那間公司就將那個職缺關閉了，不知道是不是看到我覺得不ok，直接對我關閉職缺.....請問有這樣的感覺嗎？」
▲網友分享自己每次投完履歷，隔天都會馬上看到職缺被關閉。（示意圖／取自Unsplash）
▲網友分享自己每次投完履歷，隔天都會馬上看到職缺被關閉。（示意圖／取自Unsplash）
貼文一出，網友紛紛回應「其實用104的那個就好啊，很多人用也很快回應」、「妳把自己看得太重要了」、「想太多的了吧，人家只是剛好找到人而已啦。多投幾份吧」、「我反而是遇到永遠都開著投了都不回的」、「我才遇到一直已讀結果還是狂開著的」。
不過，也有內行網友表示「基本上是履歷太多也會馬上關閉，因為太多人會一直連動聯絡人的信箱，造成困擾」、「只對你關閉職缺應該不可能，應該是收到太多履歷，夠了就關了吧」、「不用想太多，看完履歷不會記得你，應徵的人很多」、「你都選熱門工作吼！應徵人太多會先關掉慢慢選」。（編輯：張嘉哲）
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