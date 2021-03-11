今日廣場》李克／轉型正義德國經驗可以做為台灣借鏡
文/李克
2021-03-11 12:56:18｜2021-03-11 12:56:28
李克／退休人員
每年都有二二八紀念活動，省思此事件的歷史教訓，政府必須正視如今仍然持續的國家暴力對國家民主發展造成嚴重的傷害。蔡英文總統於2021年2月24日談及二二八事件，公開說道：「要盤點一下到現在為止碰到的問題，讓整個轉型正義更能夠符合社會期待。」請問在紀念活動中，家屬的傷痛撫平了嗎？仇恨放下了嗎？值得當政者參考反省，否則再多的紀念活動又有何意義？凡統治階級為了自己的利益都會濫用公權力！如刑罰與課稅古今中外無所不同。就舉中國宋朝而言高宗主張議和因此朝中一些馬屁精馬首是瞻，把一群愛國主戰之士整肅得幾無翻身之日，這是政治鬥爭慣用的手段是『刑罰』，只能感嘆生不逢時！讓筆者感觸最深的除了岳飛的「莫須有」之外，還有陸游一首《釵頭鳳》感動了多少人？原文：「紅酥手，黃縢酒，滿城春色宮牆柳。東風惡，歡情薄。一懷愁緒，幾年離索。錯!錯!錯!春如舊，人空瘦，淚痕紅浥鮫綃透。桃花落，閒池閣。山盟雖在，錦書難託。莫!莫!莫！」唐琬看了《釵頭鳳》非常傷感，後來也和了一首：「世情薄，人情惡，雨送黃昏花易落。曉風乾，淚痕殘，欲箋心事，獨語斜欄。難！難！難！人成各，今非昨，病魂常似鞦韆索。角聲寒，夜闌珊，怕人詢問，咽淚妝歡。瞞！瞞！瞞！」不久，唐琬鬱鬱而終。從詞中我們感受到一對相愛的情侶，因受到封建思想被迫分離。這其中陸游因為文章裡都是主張強兵富國政策因此不受當朝的關愛，考場屢試不中因此陸游的母親怪罪兒子和媳婦(也是姪女)兩人感情太纏綿而荒廢學業，活生生被拆散。真的是因為愛情太甜蜜而才考試落榜嗎?其實背後的原因是當權派不喜歡主戰派的論調，這也是宋朝軍事不振的原因，從皇帝到文武百官，各個都是軟腳蝦，幾個強將不是被害死就是冰凍起來，人民心嚮往強大有力的軍隊能保護家園失望之餘，文學裡出現像楊家女將的心聲，以聊表安慰空虛的心靈。譬如被媒體稱之為「法稅二二八的太極門假案」，迄今已25年，雖然於民國96年7月13日，刑事法院三審判決太極門「無罪、無稅、無違反稅捐稽徵法」，被違法羈押的太極門師徒獲得國家冤獄賠償。但國稅局繼續違法發單，移送行政執行署，違法查封、違法強行拍賣。前高雄國稅局簡任稽核黃坤光以「法稅二二八的太極門假案」為例，指出太極門案確確實實是非法課稅，當然就要還給人民，不管是法條實體都不是真實的，用非真實的事實來課稅處罰，絕對是違反租稅法律，沒有一個國家的政府會有這種現象。黃坤光表示，所有金錢犯罪，必須查獲犯罪金流，沒有查到金流沒有證據，就不能起訴、判刑。這又是一樁受到「統治階級為了自己的利益，被濫用公權力而犧牲的一個案例」。台灣永社理事長黃帝穎律師曾表示，轉型正義的究責是為避免國家暴力再發生，且做為獨裁者的劊子手是沒有時效限制的，如德國納粹老兵95歲時仍被德國審判究責。台灣若短期無法像德美一樣究責，但至少要發掘真相，才符合民間的期待，轉型正義德國經驗可以做為台灣借鏡！●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至[email protected]