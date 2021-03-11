這裡還沒去過！日本在地人大推的四國德島私房景點

好久沒去日本，一想到日本旅遊，心裡總是癢癢的，尤其是那些還沒去過的地方，變得更令人期盼了！畢竟，要去過在地人才推的私房景點，才能稱為真正制霸的日本通！位於四國的德島縣，就是一般台灣人相對比較陌生，卻充滿了令人驚奇特別景點的好地方。不想人擠人，卻想找到好玩景點的你，快參考全德島最新情報，列入預約下次旅行的口袋名單，當你再度踏上日本時，就可以驕傲地炫耀「這裡我來過」！

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德島縣位於四國的東部，以明石海峽大橋和大鳴門橋與本州相連。這裡有四國第二大高山－劍山，以及名列世界三大潮流的鳴門渦潮，更擁有悠久的歷史文化，是過去幕府時代的阿波國所在地，至今德島縣舉辦的阿波舞，不僅是日本規模最大的，更是世界聞名必看的傳統文化藝術。德島縣分為三大部分，包括涵蓋市區的東部、擁有秘境山區的西部、還有美麗海景的南部，多變的氣候與地形，讓你上山下海，從城市到鄉下，一路都能玩得過癮！

▲日本有過3月3日女兒節的習俗，也稱做雛祭，勝浦市每年都舉全市之力舉行大型的雛祭活動，每到這個時候，商店街將會是雛娃娃鋪天蓋地。（圖／公關照片）

▲元祖女兒節慶典，百層陳列台，上萬雛人形。（圖／公關照片）

▲四國徳島縣德島市的弁天山，是全日本最矮的自然山，標高只有6.1公尺。（圖／公關照片）

此外，鐵道迷們絕對不能錯過的，就是JR四國推出的全新週末藍色觀光列車！新觀光列車命名為「藍吉野川小火車」（藍よしのがわトロッコ），行走德島站及阿波池田站間，以沿線吉野川名物「阿波藍染物」為形象，有如嵐山小火車那樣，以較慢的車速，讓你在感受徐徐清風之際，更能輕鬆欣賞風景。別忘了順便點一份「阿波尾雞鐵道便當」，品嚐當地著名的阿波尾雞。

▲JR四國推出的全新週末藍色觀光列車「藍吉野川小火車」，行走德島站及阿波池田站間。（圖／公關照片）

▲美味的阿波尾雞鐵道便當，來到這一定要品嚐當地著名的阿波尾雞。（圖／公關照片）

來到德島，當然要用各種不同方式欣賞世界三大潮流奇景的鳴門渦潮，除了搭乘觀光汽船直接感受驚心動魄的漩渦外，大鳴門橋的渦之道，則是從海上45公尺的高處，透過腳下玻璃窗俯瞰漩渦，彷彿自己就要被捲進去般，視覺感受超刺激！另外別忘了到鳴門公園附近有個ESCA HILL設施，可搭乘東洋第一，全長68公尺、高低差34公尺的手扶梯至頂端後，在展望台觀賞壯觀的漩渦景象和大鳴門橋的美麗全景。

▲來到四國德島縣，大鳴門橋的渦之道是不可錯過的自然景觀，透過離海面約45公尺地板設置的玻璃地窗，觀看被稱為「世界三大漩渦」之一。（圖／公關照片）

喜愛收集御朱印的朋友，記得到勝浦町的坂本八幡神社收集稀有的恐龍御朱印！因為在勝浦町曾挖到中型異特龍科的恐龍牙齒化石，是日本最古老級別，坂本八幡神社特別製作了恐龍圖案的御朱印供遊人紀念，更將當季盛開的花朵放進手水舍之中，美麗綻放的花朵飄浮在水面上，成為IG熱門美照主題之一！

▲八幡神社供奉八蕃，水舍中，因放入當季盛開的花朵成為IG熱門美照主題之一。（圖／公關照片）

如果你對於山林大自然情有獨鍾，西部的「奧祖谷二重藤蔓橋」被列為日本三大奇橋之一，是由兩座(男橋、女橋)以藤蔓編織而成的橋樑，因此又稱為「夫婦橋」。秋天時分，紅葉點綴在溪谷之間，絕對是不能錯過的秘境美景！

▲奧祖谷二重藤蔓橋，被列為日本三大奇橋之一。（圖／公關照片）

▲奧祖谷二重藤蔓橋，被列為日本三大奇橋之一。（圖／公關照片）

全日本木屐生產量最大，一年達7萬雙的老工廠「斉藤桐材工業有限会社」結合傳統產業與地方創生元素，成立了MIKAMO喫茶店（みかも喫茶），店內展示各款式木屐，可以在這裡試穿木屐拍照留念，當然也能直接購買，還有可愛的「迷林木屐御守」，掛在包包上，守護旅人一路平安。

▲一年達7萬雙的老工廠「斉藤桐材工業有限会社」。（圖／公關照片）

▲還有可愛的「迷林木屐御守」，掛在包包上，守護旅人一路平安。（圖／公關照片）

▲MIKAMO喫茶店（みかも喫茶），店內展示各款式木屐，可以在這裡試穿木屐拍照留念。（圖／公關照片）

▲木屐咖啡店可口的料理，讓往來的旅客食指大動。（圖／公關照片）

日本阿佐海岸鐵道宣布，將引進 DMV 道路及路軌雙用車輛，並決定即將在下半年應用在JR 四國牟岐線阿波海南站往阿佐東線甲浦站的行車路線。這種DMV 道路及路軌雙用車由迷你巴士改造而成，只需15秒時間，就可以切換列車車輪變成一般車用橡膠輪胎，除了觀光載客非常有趣之外，若當地發生地震等自然災害時，還可以當作救援用車，可說是非常實用且貼心的設計。以後來到德島縣南部，別忘了坐坐看這款超酷的DMV雙用車喔！

▲阿佐海岸鐵道其實由迷你巴士改造而成，只需15秒的時間，就可以將列車車輪和車用橡膠輪胎作切換，以便因應行駛需要而選取合適模式。（圖／公關照片）

德島縣南部還有日本唯一一座海龜博物館，由於每年 5～8 月的夜晚，赤蠵龜會在德島縣美波町的大濱海岸登陸上岸，所以這座世界罕見的海龜專屬博物館「日和佐海龜博物館 Caretta」，便位在其附近。這裡有0-3歲的可愛「小烏龜水槽」、珍稀海龜暢遊的「漂浮海龜館」、週末還可以餵食戶外「大龜泳池」裡，悠然自得地游泳的海龜，是一座具有教育及娛樂意義的日本稀有海龜專業博物館。

▲德島縣南部有日本唯一一座海龜專屬博物館，吸引不少遊客慕名前來。（圖／公關照片）

▲有0-3歲的可愛「小烏龜水槽」、珍稀海龜暢遊的「漂浮海龜館」、週末還可以餵食戶外「大龜泳池」，讓遊客近距離接觸可愛的海龜們。（圖／公關照片）

再走到德島縣最南一角的海陽町竹島海底公園，可搭乘海中觀光船欣賞世界最大級的千年珊瑚。高達9公尺、底部圍31公尺，在18公尺深的海底巨大聳立著。

▲海中觀光船相當有趣，可從船內欣賞海中風景，觀賞千年珊瑚色彩繽紛的熱帶魚、海中生物等。

▲海中觀光船相當有趣，可從船內欣賞海中風景，觀賞千年珊瑚色彩繽紛的熱帶魚、海中生物等。