這裡還沒去過！日本在地人大推的四國德島私房景點

好久沒去日本，一想到日本旅遊，心裡總是癢癢的，尤其是那些還沒去過的地方，變得更令人期盼了！畢竟，要去過在地人才推的私房景點，才能稱為真正制霸的日本通！位於四國的德島縣，就是一般台灣人相對比較陌生，卻充滿了令人驚奇特別景點的好地方。不想人擠人，卻想找到好玩景點的你，快參考全德島最新情報，列入預約下次旅行的口袋名單，當你再度踏上日本時，就可以驕傲地炫耀「這裡我來過」！
德島縣位於四國的東部，以明石海峽大橋和大鳴門橋與本州相連。這裡有四國第二大高山－劍山，以及名列世界三大潮流的鳴門渦潮，更擁有悠久的歷史文化，是過去幕府時代的阿波國所在地，至今德島縣舉辦的阿波舞，不僅是日本規模最大的，更是世界聞名必看的傳統文化藝術。德島縣分為三大部分，包括涵蓋市區的東部、擁有秘境山區的西部、還有美麗海景的南部，多變的氣候與地形，讓你上山下海，從城市到鄉下，一路都能玩得過癮！
此外，鐵道迷們絕對不能錯過的，就是JR四國推出的全新週末藍色觀光列車！新觀光列車命名為「藍吉野川小火車」（藍よしのがわトロッコ），行走德島站及阿波池田站間，以沿線吉野川名物「阿波藍染物」為形象，有如嵐山小火車那樣，以較慢的車速，讓你在感受徐徐清風之際，更能輕鬆欣賞風景。別忘了順便點一份「阿波尾雞鐵道便當」，品嚐當地著名的阿波尾雞。
來到德島，當然要用各種不同方式欣賞世界三大潮流奇景的鳴門渦潮，除了搭乘觀光汽船直接感受驚心動魄的漩渦外，大鳴門橋的渦之道，則是從海上45公尺的高處，透過腳下玻璃窗俯瞰漩渦，彷彿自己就要被捲進去般，視覺感受超刺激！另外別忘了到鳴門公園附近有個ESCA HILL設施，可搭乘東洋第一，全長68公尺、高低差34公尺的手扶梯至頂端後，在展望台觀賞壯觀的漩渦景象和大鳴門橋的美麗全景。
喜愛收集御朱印的朋友，記得到勝浦町的坂本八幡神社收集稀有的恐龍御朱印！因為在勝浦町曾挖到中型異特龍科的恐龍牙齒化石，是日本最古老級別，坂本八幡神社特別製作了恐龍圖案的御朱印供遊人紀念，更將當季盛開的花朵放進手水舍之中，美麗綻放的花朵飄浮在水面上，成為IG熱門美照主題之一！
如果你對於山林大自然情有獨鍾，西部的「奧祖谷二重藤蔓橋」被列為日本三大奇橋之一，是由兩座(男橋、女橋)以藤蔓編織而成的橋樑，因此又稱為「夫婦橋」。秋天時分，紅葉點綴在溪谷之間，絕對是不能錯過的秘境美景！
全日本木屐生產量最大，一年達7萬雙的老工廠「斉藤桐材工業有限会社」結合傳統產業與地方創生元素，成立了MIKAMO喫茶店（みかも喫茶），店內展示各款式木屐，可以在這裡試穿木屐拍照留念，當然也能直接購買，還有可愛的「迷林木屐御守」，掛在包包上，守護旅人一路平安。
日本阿佐海岸鐵道宣布，將引進 DMV 道路及路軌雙用車輛，並決定即將在下半年應用在JR 四國牟岐線阿波海南站往阿佐東線甲浦站的行車路線。這種DMV 道路及路軌雙用車由迷你巴士改造而成，只需15秒時間，就可以切換列車車輪變成一般車用橡膠輪胎，除了觀光載客非常有趣之外，若當地發生地震等自然災害時，還可以當作救援用車，可說是非常實用且貼心的設計。以後來到德島縣南部，別忘了坐坐看這款超酷的DMV雙用車喔！
德島縣南部還有日本唯一一座海龜博物館，由於每年 5～8 月的夜晚，赤蠵龜會在德島縣美波町的大濱海岸登陸上岸，所以這座世界罕見的海龜專屬博物館「日和佐海龜博物館 Caretta」，便位在其附近。這裡有0-3歲的可愛「小烏龜水槽」、珍稀海龜暢遊的「漂浮海龜館」、週末還可以餵食戶外「大龜泳池」裡，悠然自得地游泳的海龜，是一座具有教育及娛樂意義的日本稀有海龜專業博物館。
再走到德島縣最南一角的海陽町竹島海底公園，可搭乘海中觀光船欣賞世界最大級的千年珊瑚。高達9公尺、底部圍31公尺，在18公尺深的海底巨大聳立著。
JR四國官網
https://www.jr-shikoku.co.jp/01_trainbus/event_train/yoshino_torokko.html
弁天山
地址：徳島県徳島市方上町弁財天八番地一
官網：https://bentenyama.com/
ESCA HILLエスカヒル
地址：徳島県鳴門市鳴門町土佐泊浦福池65（瀬戸内海国立公園鳴門内）
官網：http://www.narutokanko.co.jp/eskahill/
坂本八幡神社
地址：徳島県勝浦郡勝浦町坂本宮平2
奧祖谷二重藤蔓橋
地址：三好市東祖谷菅生620
資訊：https://miyoshi-tourism.jp/spot/okuiyanijukazurabashi/
みかも喫茶 MIKAMO喫茶店
地址：徳島県三好郡東みよし町加茂3214-1
資訊：https://mikamo-coffee.com/
DMV雙用列車
官網：https://asatetu.com/
日和佐海龜博物館Caretta
地址：海部郡美波町日和佐浦370-4
官網：http://caretta-hiwasa.com/
竹島海底公園(海底觀光船Blue Marine)
住址：徳島県海部郡海陽町宍喰浦字竹ヶ島28-45
官網：https://marine.kaiyo-kankou.jp/index.php/en/