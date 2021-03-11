下體疼痛以為得痔瘡 竟是肛門長皮蛇
健康醫療網
2021-03-11 15:31:00
【健康醫療網／記者曾正豪報導】私密處不適時，切記要就醫，不要因為害羞抗拒檢查而延誤了治療時機，南投一名女子誤以為下體疼痛是痔瘡，所幸就醫後確認是皮蛇，在獲得適當治療下康復。
老婦誤以為痔瘡 指診後竟是皮蛇南投75歲廖姓婦人，肛門處疼痛難耐，坐立難安，覺得自己罹患痔瘡，一踏入外科診間就要求醫師開立痔瘡藥膏，醫師聽聞症狀描述後，建議廖婦進行肛門指診檢查，廖婦起初直接說NO，相當排斥，在醫師詳細說明下才同意檢查，結果醫師發現患者肛門右邊長紅色一顆顆小水泡延伸至會陰部，確診為帶狀疱診，安排住院經藥物治療後順利恢復，幸好即早接受治療，未留下併發症。免疫力低下時 帶狀疱疹病毒趁機作亂衛生福利部南投醫院大腸直腸肛門外科廖師賢醫師表示，當免疫力較低的時候，曾感染過水痘者就可能會引發帶狀疱疹。帶狀疱疹就是俗稱的皮蛇，身體單側可能會出現紅疹、水泡或潰瘍，呈現擴散蔓延的樣態，是由帶狀疱疹病毒(VZV)所引起，多沿著活化的該神經分枝分佈的皮節長水痘。長在不同的部位，若不即時治療，可能會引發不同的併發症，例如長在顏面時，可能會視力受損、顏面神經麻痺；長在耳朵附近可能會影響聽力；長在生殖器或肛門周邊時恐造成大小便失禁。肛門疼痛 醫籲就醫檢查廖師賢醫師表示，並不是只有痔瘡才會引發肛門疼痛之症狀，肛裂、直腸腫瘤、帶狀皰疹、皮膚疾病及感染等皆有可能出現此症狀。因此及時就診並且配合診療是相當重要的，千萬不要因為害羞或而抗拒就醫，也不要自己當醫師下診斷自行購買藥物，延誤治療可能會導致不可逆的器官受損。資料來源：健康醫療網 下體疼痛以為得痔瘡 竟是肛門長皮蛇健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊