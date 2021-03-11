中市警掃蕩黑幫逮5治平目標及共犯38人！
記者鄧力軍/台中報導
2021-03-11 15:23:06
鑒於近日全臺偶發治安事件，引起民眾不安恐慌，為壓制黑道幫派勢力、震懾黑幫囂張氣燄及防制聚眾鬥毆案件、保護市民安全，中市警局自110年3月3日起至3月10日止為期8日，動員所屬警力執行「同步掃黑專案行動」，並報請臺灣臺中地方檢察署檢察官指揮偵辦，本次專案共計檢肅治平專案目標5人、組織共犯38名成員到案，並查獲制式手槍1支、改造手槍4支、第二、三級毒品、金屬伸縮甩棍、鋁棒、球棍、玩具槍等贓證物，檢警合作有效打擊黑道幫派勢力。
本次專案為有效打擊黑幫金流，針對具有暴力性組織溯源刨根，大雅分局特別鎖定以李姓犯嫌為首的詐欺集團。該案源於李嫌於109年間在日本招募年輕詐騙車手，如果遇有員不聽從或反悔就以暴力相向，揚言讓被害人客死異鄉、逼迫乖乖就範。經過臺日警方聯手查緝相關車手到案後，發現具有本國國籍嫌疑人，遂請臺灣警方協助查緝幕後黑手。經過長時間追緝後一舉搗破以李嫌為首詐欺集團機房。其中，另發現李嫌因覬覦某被害人經營地下匯兌豐厚暴利，竟以鐵鍊綑綁、毆打等方式脅迫被害人交出經營權，行為實著令人髮指。第六分局於3月9日查獲以劉姓嫌犯為首及共犯6人之暴力集團，該集團以敲詐、恐嚇等名目成立犯罪組織。為了牟取利益，於109年期間藉汽車租賃、糾紛事端要求被害人償還款項，如不服從就會遭到恐嚇、甚至為了催討債務等目的，前往被害人公司砸店，案經第六分局數月偵查，循線查獲幕後主使者劉嫌及相關組織成員。第一分局則檢肅王姓犯嫌，王嫌於109年間與被害人因財務問題，竟夥同共犯藉勢藉端恐嚇被害人催逼債務。另為達目的，王嫌等人不惜以任何暴力甚至性命要脅其他被害人就範。幸賴警方本次掃黑，即時瓦解該犯罪集團，讓被害人免予恐懼。