有男友還亂搞！她曝朋友「超婊行為」　眾人點1關鍵急勸

情侶在一起後的感情問題千百種，對此就有一名女網友發文，表示身邊有一位友人長得很漂亮，身邊還有很多男生朋友圍繞著，但她已經有男友了，這也讓原PO看不下去，貼文一出，眾人卻點出「1關鍵」急勸。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「朋友的行為很婊」為題發文，表示她有一個很漂亮的女生朋友，身邊很多男生圍繞著，「不過她已經有男朋友了」，卻還是常常跟其他異性友人出們。

▲一名網友發文抱怨，表示朋友已經有男友了，卻還是常常和其他異性出門，讓她有些看不下去。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

貼文一出，引起熱議，「給她男友一點暗示？」、「繼續下去啊，你也可以跟他男友說她會這樣，讓他早點看清吧」、「勸幾次不改就算了，反正後果她承擔。然後妳可以考慮用小帳跟對方男友說，但要小心不要被朋友發現是妳說的」、「好可憐的男友，女的沒這麼愛而已」。

不過也有不少網友點出「1關鍵」，「別人的感情事不要插手，容易惹事」急勸原PO，「建議盡量也不要插手別人的感情事，可能女方會反過來說你挑撥離間，會惹麻煩上身」、「建議你安靜看著就好，有些人很適合當朋友 ，但感情觀真是慘不忍睹」、「以過來人的經驗，別人的感情事都不要干涉最好，也不要去透露什麼，那都是他們的事，不要讓自己加入那渾水」。（編輯：郭佩蓉）