婆婆砸12萬買好市多黃金！原因曝光 網暴動：有缺私訊我
編輯中心/綜合報導
2021-03-11 16:46:20
美式大賣場好市多是不少人愛逛的賣場，除了大份量的美食單品外，也販售各式各樣的生活用品、3C產品，甚至是金飾都有在賣。近日，就有網友分享自己砸了12萬買了好市多的黃金套組，其原因曝光後，引發不少網友熱議。
原PO在臉書「好市多商品經驗老實說」社團貼文表示「這是第二次在好市多買金飾了，因為今年要娶媳婦了，有黃金套組的需求，第一眼在好市多看到這組就非常喜歡，不知道現在金價多少了吼？」只見套組中，包括項鍊、手鍊、耳環以及戒指，整套要價12萬4699元。貼文一出，網友紛紛回應「ㄜ...阿姨我有抽號碼牌唷！缺媳婦這邊還有」、「第一次看到有人真的會在那邊買金飾啊」、「恭喜要娶媳婦，這麼好的婆婆真的難得」、「好婆婆啊，有缺媳婦記得私訊我」、「那個阿姨，你還有兒子嗎？」、「阿姨我不想努力了啦」。不過，也有不少網友表示「要不要直接買金子，錢比較不會被藝術金的工錢吃掉」、「我是覺得如果不常帶，也不用買到這麼貴重啦，但推一個好婆婆」、「還是先跟孩子溝通他們想要什麼吧？或許他們覺得同樣的預算拿去買家電佈置新房更實用」、「是很霸氣，但買金飾最不實用，平常也不會戴哈哈哈，太貴氣」。（編輯：張嘉哲）