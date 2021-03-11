登山／呂忠翰再度啟程 春季將連挑戰兩座8千公尺級高峰
記者黃建霖/桃園報導
2021-03-11 18:15:41
台灣登山家呂忠翰昨(10)日搭機前往杜拜，之後再轉機前往加德滿都，展開自己的春季攀登計畫，預計將在3月20日攀登世界第10高峰——安納普爾納峰(Annapurna)。「果果」受訪時表示，他對自己有信心，也希望天公做美，能順利完豋。
2019年，呂忠翰和伙伴張元植成為台灣史上第一隊嘗試無氧攀登世界第2高峰——K2峰(喬戈里峰)的隊伍，但由於接近峰頂時雪況不佳，最後在海拔約8200公尺處決定撤退。在休息了一年多之後，呂忠翰決定在近期再度啟程，「因為現在剛好是(安納普爾納峰)攀登季，再加上我們有研究當地的疫情以及相關的防疫規定，覺得時間和準備上都可以，所以決定出發。」呂忠翰今年的計畫是先在3月20日到4月21日的這段期間無氧攀登安納普爾納峰，之後立刻馬不停蹄地、在4天內趕往道拉吉里峰(Dhaulagiri)，世界第7高峰)基地營，接著從4月25日到5月21展開攀登第2座8000公尺高山的計畫。為何選擇高難度的一次連著攀登兩座8000公尺以上的高山？呂忠翰認為自己過去一年體能狀態一直都維持的不錯，團隊評估後也感覺可行，「最主要是這樣我就不用再做高度適應，可以加快行程。」世界上一共有14座海拔超過8000公尺的山峰，呂忠翰已經以無氧攀登的方式完成了其中的5座，分別是：加舒爾布魯木二峰G2(Gasherbrum II , 8035m)、布羅德峰(Broad Peak , 8051m) 、馬納斯盧峰(Manaslu , 8163m)、南迦帕巴峰(Nāngā Parbat，8125m)、馬卡魯峰(Makalu，8485m)。而除了今年春季攀登安納普爾納峰和道拉吉里峰之外，呂忠翰也預計夏季再度挑戰K2，完成2019年未能攻頂的心願。他笑說「目前K2是還不確定，希望能一切順利。」呂忠翰這次預計將會從東北面路線來攀登，他表示以自己的技術和體能來看，攀登上沒有太大問題，「比較危險的就是怕會雪崩，這是必須小心注意的，希望能順利平安。」安納普爾納峰是人類第一座登頂的8000公尺等級的高峰，但事實上安納普爾納峰的攀登死亡率高，高雪崩更是挑戰此峰的登山家們的噩夢。橘子關懷基金會簡介：敢冒險的年輕人是台灣進步的力量！橘子關懷基金會期許成為年輕人勇於冒險推手，打開冒險的各種想像、提供冒險支持和機會，並讓年輕人具備挑戰自己的能力。冒險行動可以失敗，但不能不嘗試，將想像力化為行動力，為社會注入正向積極的力量。2008年成立以來，橘子關懷基金會持續以大夢計劃與夏日學園Summer School，推動冒險教育，聚集青年夢想家們一起完成許多驚人計劃。突破舒適圈，迎向未知的挑戰，將冒險精神的價值落實於生活中。橘子14頂峰挑戰支援計畫台灣登山家呂忠翰(阿果)2013年首次攀登八千公尺高峰，世界第13高峰 - 迦舒布魯II (Gasherbrum 2, 8035m)，是台灣人首次在喀喇崑崙山脈登頂。冒險的腳步沒有停止。阿果繼續挑戰14座八千頂峰，已完成五座登頂，創下台灣登山史紀錄。2019年K2雖未成功登頂，仍不放棄，要親身邁向世界級冒險，更要將所見所學與冒險精神帶回台灣。橘子關懷基金會倡議冒險價值，完成征服北極、前進南極點挑戰後，預計以三年時間贊助阿果八千頂峰攀登計畫，進行世界第三極 –極高挑戰，完成九座八千頂 峰攀登計畫 。冒險的一小步，人生的一大步，讓敢冒險的年輕人成為台灣進步的力量!
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