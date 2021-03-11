深夜房門突打不開！女大生急找鎖匠 「真相」全場秒腿軟
編輯中心/綜合報導
2021-03-11 17:23:55
不少人為了工作或學業離鄉背井，於其他縣市租屋努力為未來打拼，但獨居的生活也一定要小心自身安全！就有一名女網友指出，某天深夜返回租屋處時，突然發現鑰匙無法插入門上的鑰匙孔，隨後房東緊急找了鎖匠處理，但真相卻讓原PO一聽腿軟，甚至害怕直呼「我現在還處於心未定，魂還沒回來...」。
原PO於《Dcard》上發文，表示某天深夜返回租屋處時，突然發現鑰匙沒辦法插進門上的鑰匙孔，著急的原PO隨後緊急求助房東，房東也立馬找了鎖匠幫忙，但讓她震驚的是，無法打開門的主因，原來是因鎖內都被灌滿了三秒膠，「要我回想可能會是跟誰結怨，但我想了很久根本沒有這問題，沒人會知道我住哪間」。不過，這時就有名陌生男子主動向原PO坦承「不好意思！是我兒子惡作劇的」，一聽當下就她立馬腿軟爆哭，對方之後也解釋，兒子是因嫌原PO關門聲太大，才會有這樣的行為，「但我保證絕對不是我，因為我前幾天也有聽到很大聲的關門聲，開開關關很多次，因為太害怕所以那時候沒有開門看」。對方事後也請兒子出來道歉，但遇到這樣的事，原PO仍心有餘悸，害怕直呼「我現在還處於心未定，魂還沒回來...」。貼文一曝光，就引來許多網友嚇壞留言，「天啊，一個人在外面住真的要保護自己」、「太可怕了吧= =」、「拍拍沒事了」、「可不可以告他，道歉有屁用！你要搬家還要承受這種情緒」、「這可以告吧太誇張了」、「這樣算恐嚇了吧？？？讓你心生畏懼」、「先去朋友家住幾天吧」。甚至有人提出建議，直言「強烈建議妳搬走，雖然不確定是誰關門大力，但他兒子已經認定是妳，這次三秒膠，下次會做什麼沒人知道」、「建議直接換房，或是請房東陪你去派出所備案吧！感覺真的很危險」、「真的要趕快搬走拜託，不開玩笑」、「拜託先找別的地方住然後馬上搬家，最好是找人陪一起搬，真的真的很危險，拜託拜託千萬小心」。（編輯：陳雅雲）