專訪／家樂福CEO王俊超迎戰全聯 盤點手上武器
記者劉雅文／專題報導
2021-03-12 17:01:00｜2021-03-12 17:34:29
今（2021）年二月初，「家樂福超市3.0」第一家店正式亮相！這是家樂福併購頂好後，第一個改裝的新店面，不但改變傳統的陳設與風格，也結合了新舊資源，迎戰超市市場霸主全聯。家樂福總經理王俊超強調，商業競爭就像打拳擊，雙方實力相當時，要看誰節奏帶得好，家福樂會堅持自己的步伐來挑戰對手，王俊超同時也盤點了手上武器，預計在中元節，頂好全面改掛家樂福招牌後，一一亮相。
併購頂好、JASONS 王俊超在盤算什麼？家樂福宣布併購頂好後，終於在公平會放行下，逐步著手改裝頂好店面，家樂福總經理王俊超保證，要在今年中元節前，讓全台196家的頂好超市，全部掛上家樂福超市招牌。王俊超透露，相中頂好來併購的原因有三。首先，頂好是最早進入台灣的超市體系，讓該品牌「卡了好位子」，就連台北市中心的忠孝東路四段，都被稱為「頂好商圈」，佔盡地利之便；第二，家樂福原有的店數的確太少、市占率低，併購頂好能快速解決問題；最後，家樂福曾在2018年時，接下兩家頂好店面，轉型成效與迴響非常不錯，所以才積極尋求併購。除了看中舊頂好以上三大原因外，還有一項許多人不知道的關鍵，就是頂好的生鮮物流廠。王俊超在接受《NOWnews今日新聞》採訪團隊專訪時，不避諱地承認，頂好的生鮮PC處理廠確實是業界相當有價值的一環，儘管家樂福之前重金投資的楊梅大倉，目前已箭在弦上，但頂好的生鮮PC處理廠「真的很不錯」，也將會是未來輔佐家樂福超市壯大的重要一環。而除了頂好外，家樂福也吃下JASONS超市，不過王俊超沒有急著換JASONS的招牌，主因是JASONS對家樂福的價值並非搶「市佔」，而是透過原有的品牌價值，網羅各種客層。王俊超解釋，JASONS超市是主打「A+」高消費族群，跟家樂福的ABC客層大不同，「家樂福進去（指JASONS）以後，兩年都不去動它，我們還在學習。」就是希望保留原有經營團隊，加入家樂福的強力外援，他給自己兩年時間掌握所謂「A+」市場，然後下一步，他也希望能拓展「A+」市場，替家樂福灌注大量營收活水！ 外送收回來自己做？ 王俊超回答很曖昧簡單地說，家樂福併購舊頂好，是為了市佔率、生鮮物流廠；而吃下JASONS則是為了強化高端市場，灌注大量營收活水。而無論是即將換招牌的頂好，或是被保留下來的JASONS，未來的家樂福系統，都會在營運端上做出改變，例如，自有品牌商品的比重提升、尋求小農和加工食品即雜貨的合作，並希望讓今年的自有品牌提高到13%。此外，外傳家樂福還有另一項重要變革，可能會是在「外送服務」的版圖上。對此，王俊超的回應顯得有些曖昧與神祕。事實上，台灣零售市場競爭激烈，家樂福在量販店版圖上，面臨好市多、大潤發、愛買等競爭，超市端則有全聯大敵伺候，而各家業者想提升銷量，紛紛尋找外送平台合作來增加客源。但面對外送這塊新商業模式，王俊超似乎有更遠的想法。他認為，外送單數正在穩定成長中，傳統通路業者結合外送的商業模式，只會越來越強、越來越受歡迎，目前家樂福會先透過與外送業者的合作，來學習與熟悉外送商機這塊大餅，作法是先把「據點弄出來」，增設能提供外送撿貨的超市與量販據點，今年中元節，當頂好超市都轉型為家樂福超市後，就會有其他新的布局。是要自己來做外送這塊嗎？王俊超笑了笑說：「生意都是這樣，合久必分、分久必合，這跟婚姻一樣，沒有永遠的敵人，也沒有永遠的朋友。」他的回答是否意味著下一步就要揮軍外送市場？目前還看不出答案，但似乎已隱約透露出他的「熊熊野心」。商場如拳擊場 王俊超：關鍵是不被對手影響節奏除了進行家樂福體系的重要轉型外，當市場上「量販店」與「超市」的界線越來越來模糊時，許多人都將未來家樂福的主要競爭對手，從過去量版業者轉而鎖定目前的超市龍頭全聯，而這也將成為家樂福未來經營的重要課題。王俊超形容，「就像打拳擊一樣， 兩個選手實力相當，就看哪個節奏掌握的比較好，如果其中一方被另外一個帶走，就完了。」他這樣形容自己在迎戰全聯時的心境，而他也堅持家樂福必須維持自己的節奏，邊走、邊觀察可敬的競爭對手。先以「全聯全力發展電子支付」這件事為例，王俊超就有自己的想法：不在同一條線上和對手競爭。他認為，無論電子支付或電子錢包的確都是未來趨勢，但考量成本與專業度，家樂福寧願選擇發展電子錢包就好。王表示，全聯目前正強攻「電子支付」，圖的就是一個「佔領市場」的高企圖心，但面對對手大刀闊斧提出創新的營運攻勢，王俊超坦言：「全聯是一個值得尊敬的競爭對手，動作、改變都非常快，策略也很清楚，是一個非常值得學習的對手。」但他自有迎敵的方式。「每個通路都要活出自己的特性，全聯的廣告很好，我們要做跟他一樣的廣告嗎？人家會說什麼？哎呀！這全聯的。」王俊超再以廣告宣傳為例，他深知家樂福必須要有自己的特色，就像長年不斷主打的「溫馨理念」，就是「歡迎回家」，在行銷宣傳點上，要站穩自己的腳步，不必隨著對手起舞。王俊超瀟灑地說：「我們就走我們的路吧！」家樂福雖然沒有那麼花俏、沒有過多的搞笑，但就是兩個字「溫馨」，不應該被打亂節奏，只要維持好自己的Tone調，就能逐步強大。就像他自己說的：「這就像打拳擊一樣， 兩個選手實力相當，就看哪個節奏掌握的比較好，如果其中一方被另外一個帶走，就完了！」