南華違法校規改正惹議 學生會批師生權益成犧牲品
記者黃仁杰／台北報導
2021-03-11 18:46:28
南華大學去（2020）年底爆出有境外生超時打工爭議，遭教育部列入教學品質查核，然而事件卻持續延燒。南華大學學生會今（11）日召開記者會表示，由於教學品質查核，校方在寒假「超前部署」通過7項校內法規改革，然而卻沒有任合學生代表，且改變法規雖是為了符合教育部規定但已實質影響學生受教權益。
南華大學去（2020）年底爆出有20名越南專班學生由校方安排至飯店打工，每周僅上課兩天，課程過於密集，遭教育部列入教學品質查核，也決議南華110學年不得招收境外生。南華學生會會長黃慶中受訪表示，校方因列為教學品質查核學校，預計在期中或期末無預警派員至學校突襲式抽查，而校方選擇「超前部署」，在寒假召開臨時行政會議，訂定超過7項校內法規及措施，但這些突如其來的更動將影響全校師生權益。黃慶中進一步說明，學校因為教學品質查核去修改很多原先沒有符合法規的休業規定，雖然照正常來說就是應該照教育法規實施，但在學生與教師都不知道校方違規在先的狀況，導致許多修課規劃大亂或是教師的教學需要進行更動，而導致師生權益受損。黃慶忠表示，校方料敵從嚴的「預演」措施，溯及既往將現行在學生的修業規定進行修改，也因此打亂了許多學生的修課規劃，嚴重影響在學生的畢業權益，甚至有學生不得不延後畢業才能完成學業，在教師端，有些甚至不符合教師入職時的聘書。另外學生會也指出，校方針對校內法規進行重大更動卻未以校務會議方式召開，並沒有任何學生代表參與，有程序瑕疵，呼籲校方應立即暫緩實施，並待三月底正式確認教育部檢核指標後，再邀集學生代表重新訂定。台灣高等教育產業工會副理事長周平表示，本次事件起因校方違法在先，應對做出違法亂紀之行政單位自我檢討，而非將其轉嫁給全校師生來承受這個後果，另也針對教育部依據「專科以上學校維護學生受教權益應行注意事項」進行教學品保一事之正當性、合法性提出質疑，並強調不能以違法的手段侵害學術自由和大學自治。校方出面澄清，調整時序表主要是針對生死學系、幼兒教育學系等的所開實習課程，評估狀況後，認為部分學系所推動實習要達規定120小時仍有困難，故放寬學生畢業前之實習規定，以職場體驗替代實習，並溯及既往，並非提高畢業條件及門檻，不會影響學生權益，更不致造成學生延畢。南華大學主任秘書胡聲平說，依照法規學生確實沒有參與行政會議的權力，但是校內學務、校務、課程會議等，學生都可列席參加，一切處置都按照既定程序進行，並無不法，可受公評。