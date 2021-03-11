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沒看車牌誤繳費！奧客曝「奇葩邏輯」狂電管理員：不便民

編輯中心/綜合報導

2021-03-11 19:53:33

▲一名女網友在臉書社團《爆廢公社》表示，進入台中的美式賣場停車場之後，目睹一名女性顧客推著推車到停車場，「一舉動」讓她當場嚇傻。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
▲有網友抱怨，奧客沒確認是自己的車就繳費，竟然錯怪在原PO身上。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
隨著科技進步，有越來越多停車場由人工改為機械式，不但能自助繳費，更可以不用按按鈕直接透過車牌來記錄。對此，就有網友抱怨，遇到一名奧客看錯車牌而誤繳費，由於系統退款需要等7-14個工作天，結果奧客聽完竟當場發飆，讓她相當傻眼，貼文也引起熱議。
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原PO在《爆怨公社》表示，自己在停車場工作，而客人在繳費時，只要輸入車號，就會出現照片進行二次確認，想不到有名奧客沒確認就直接付錢，由於系統規定「溢繳部份，退款需要7-14個工作天」，結果奧客聽完竟當場發飆。
▲原PO解釋，因為奧客的車號是英文字母在後面，結果她硬是要繳英文字母在前面的。（示意圖／翻攝自《pexels》
▲原PO解釋，因為奧客的車號是英文字母在後面，結果她硬是要繳英文字母在前面的。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
奧客對著原PO罵，「為什麼我要為了40元給你們帳戶資料，為什麼我要專門跑一趟」、「你們這樣不便民，應該現場管理人員要有預備零用金」，這讓原PO相當傻眼，忍不住心想「妳的車牌是英文字母在後面，結果硬要繳英文字母在前面的，是能怪誰？不要以爲付錢是老大，使用者付費剛好而已」。
許多網友看完也非常傻眼，「為了40塊要這樣亂，建議不要開車出門」、「停車場自動繳費機為啥要有預備金，真是神邏輯」、「曾經也看過一位大哥繳費也不看車號，結果卡在出口」、「所以傳統代幣，可以處理這個問題」、「別鬧了！自己看錯還怪別人」、「是我就認賠畢竟自己的疏失」、「每次要確認車號，都好怕按錯喔」。（編輯：許智超）
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