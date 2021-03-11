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鐵板麵沒有「用鐵板炒」合理嗎？老饕嘆：香味無可取代

編輯中心/綜合報導

2021-03-11 21:19:20

▲早餐店鐵板麵，示意圖。（圖／翻攝爆怨公社）11
▲有網友詢問現在的鐵板麵「是不是很少店家用鐵板炒了？」引發熱議。（示意圖／翻攝爆怨公社）
鐵板麵不僅常出現在平價牛排中，許多早餐店也都看得到它的蹤影，份量當作早午餐正合適，除了黑胡椒與蘑菇口味，依個人喜好還可加入各式配料，深獲許多民眾喜愛。但就有網友疑惑表示，「不是用鐵板炒的為什麼叫鐵板麵？」認為現在許多店家打著「鐵板麵」的名號，但卻沒有真正用鐵板去炒，「現在是不是很少店家用鐵板炒了？」問題一出掀起討論，許多老饕紛紛認同，「味道差很多！」
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有位網友在臉書社團《爆怨公社》發文，抱怨直呼「唉，不是用鐵板炒的為什麼叫鐵板麵！」原PO認為以前的鐵板麵真的是用煎台上炒，那個香味那個油真的是讓人食指大動，反觀現在卻好像不是如此，讓原PO不禁納悶「是不是很少店家用鐵板炒了？」
▲網友抱怨現在許多店家的鐵板麵不是真正用鐵板去炒。（圖／翻攝自《爆怨公社》臉書）
▲網友抱怨現在許多店家的鐵板麵不是真正用鐵板去炒。（圖／翻攝自《爆怨公社》臉書）
心有戚戚焉的網友紛紛在底下留言回覆說，「現在很多都用平底鍋」、「懷念」、「用鐵板，醬汁碰到鐵板會變固化，吃起來才夠香」、「現在很多都是加水煮再加醬，超難吃」、「現在很常是另外一個瓦斯爐用平底鍋炒的」、「用鐵板弄得最好吃！用鍋子弄，加上水一堆，那味道真的不愛」、「用鍋子煮的超難吃」、「現在都是後廚單柄鍋熱一熱就出餐了」、「現在幾乎一堆鐵板麵根本煮的，完全沒有一絲鐵板炒出來的味道，吃起來又水又噁心」。
但也有網友歪樓表示，「大阪燒也都沒放在大阪煎」、「月亮蝦餅也沒有月亮啊」、「茶葉蛋哭哭」。另也有網友解釋，「在煎臺炒鐵板麵，後續要清理才能煎其他，挺麻煩的」、「如果是早餐店的話，鐵板麵放鐵板煎絕對會卡死其他的餐點，因為煎一次要清一次」。（編輯：倪浩軒）
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