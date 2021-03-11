男外送憋尿3hr！手機「突跳1訊息」樂壞 同行秒懂：爽的
編輯中心/綜合報導
2021-03-11 23:00:14
近年來美食外送平台崛起，不少人看中懶人商機，紛紛投入其行業。不過，就有一名外送員指出，某天為了送餐，自己憋尿3個小時都沒有上廁所，沒想到手機下秒跳出「一通知」，讓他樂壞直呼「有如地獄到天堂！」
原PO於臉書社團《外送員的奇聞怪事》上發文，其於內文感動直言「當你憋了三個鐘頭的尿，而且剛好屎在滾，下一單立馬跳出這個」。隨後他便貼出一張照片，只見畫面中手機跳出一張新的訂單，然而取餐地點竟是在「麥當勞」，讓送餐到尿急的他終於可以解放，原PO文末也開心直呼「有如地獄到天堂！」貼文一曝光，不少外送員也紛紛大讚直呼，「終於可以解放的概念」、「先別清單，先清自己的」、「真的！然後都是先解放完才送餐」、「有同感。內急時真的希望下一餐是速食店」、「接到這個，上廁所優先」、「俗稱上廁所單，爽爽的」、「非常有同感+1！真是神之一助。內急終於得到解放」。甚至有同行也分享類似經驗，「我之前還接到一單，剛好送回我家附近，也是從地獄到天堂」、「萬一拉完出來餐點被愛吃員工餐的拿走..瞬間又變成天堂掉下地獄......真的有過」、「碰到廁所都在使用中更哭」、「寺廟跟百貨賣場也有廁所啊…百貨的還是高級的智慧免治馬桶」。（編輯：陳雅雲）