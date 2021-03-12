台商回流股市熱　房市看漲不看跌

台灣房市多頭走了近二十年，許多人都想等到房價下滑再進場，卻沒想到價格逐步攀高。事實上，台灣由於防疫控制得當、中美貿易大戰促使台商回流，再加上股市大漲、低利率短期成常態，台灣又面臨通膨壓力，以及工料大幅上漲，未來房市恐怕看漲不看跌。

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許多想買房子的消費者，都以為新冠疫情延燒，台灣房市會一蹶不振，卻沒有想到從去（109）年下半年開始，台灣防疫有功，讓民眾信心大漲；受到中美貿易戰波及，鮭魚返鄉的台商越來越多，也帶回大筆資金，連帶使得股市、房市受惠，股市一飛衝天，房市也呈現看漲局面。

▲看好台灣未來經濟發展，鄉林建設在新北三重的二重重劃區推出面積1734坪的鄉林恆美。（圖／資料照片）

再加上後疫情時代，經濟滿目瘡痍，各國為了早日復甦，都採取寬鬆的貨幣政策，低利率在短期內成為常態，房市基本面突破剛性需求，和股市一樣，成為許多投資人避險、投資和保值的工具。

這一波房市看漲，還有國內因素，由於疫情嚴峻，去年底開始暫停外勞進口，營建商吃盡苦頭，面臨有錢也請不到工人的困境，工料同時大幅上漲，使得成本大漲三成，再加上通膨壓力下如影隨形，受到諸多因素影響，房市要在短期內回檔，恐怕不是一件容易的事。

▲以32坪的3房為主力，比較特別的是，即使是2房的房型，也有2套衛浴，是鄉林建設40年來在台北難得一間的小坪數規劃。（圖／資料照片）

看好台灣未來經濟發展，鄉林建設在新北三重的二重重劃區推出面積1734坪的鄉林恆美，建案面寬110米，面對37米寬闊的興德路，建案退縮12公尺，具大戶氣度。建築第一排種植櫻花、青楓、羊蹄甲和雞蛋花，三樓附設鄉林建設引以為傲，帶動市場潮流的無邊際泳池。

鄉林恆美建築規劃為地上15層、地下3層，預計2023年3月交屋。總戶數為276戶，以32坪的3房為主力，比較特別的是，即使是2房的房型，也有2套衛浴，是鄉林建設40年來在台北難得一間的小坪數規劃。

在價格方面，鄉林恆美開價每坪54萬到57萬，總價約1600萬至2000萬。一橋之隔的台北市，西門町老舊社區成交80多萬，台北車站單價破百，附近的博愛特區更要每坪120萬。短短幾分鐘車程，只要一半房價，就可以享受重劃區的優質生活，也讓鄉林恆美一月底開賣，就獲得許多在地客的青睞，台北市移居過來的也佔了一半，就是看好建商的品牌實力，以及產品的高增值潛力。

▲二重重劃區的地段和交通優勢，成了許多台北上班人士的最愛。（圖／資料照片）

事實上，如果跟三峽北大特區和林口重劃區相比，北大特區新建案站穩4字頭，林口重劃區則是向5字頭叩關，但這兩個地方要進台北市，短則半個多鐘頭，上班尖峰時間一個鐘頭也到不了，二重重劃區的地段和交通優勢，成了許多台北上班人士的最愛，科技園區進駐和424公頃的大都會公園，以及10分鐘步行可至的捷運三重站，也將是鄉林恆美房價可期的保證。