台南幼教師月薪43K！同行見「驚人明細」狂讚：燃起希望
編輯中心/綜合報導
2021-03-12 11:16:52
過去不少待過幼教業的老師們，都曾感嘆該行業薪水與付出不成正比。不過近期就有一位幼教老師，透露自己在台南遇到待遇超好的園所，薪資明細曝光後，更讓不少同行大讚「對幼教重新燃起希望」。
原PO在臉書《靠北幼稚園》上分享近期遭遇，「當初瀏覽徵才簡介時，發現園方開高薪又畫大餅，一度讓人起疑心，到了面試當天，老闆還拿出全校的薪資轉帳清冊，但我心想改圖誰不會，聽過太多幼保的同學說過自己應徵的園所面試時說的跟真的領到的都不一樣 」。不過原PO最終還是誤打誤撞入職，沒想到近期發薪水後，看到帳戶立刻傻住，「從來不敢相信自己工作可以領到那麼多過，雖然這間學校真的如耳聞，對保育教學的要求不低，但真的學到超多東西，蠻有成就感的，重點是主管很有風範，不像之前待過的都會人身攻擊，雖然會有壓力但是不會不舒服」；她也吐露心聲，「以前對孩子的愛總是在月底看到薪水入帳的時候被澆熄，今天我第一次感覺到在幼教有希望」。整個過程曝光後，立刻釣出不少同為幼教老師的的人大讚，「如果幼兒園老師薪水都這麼高，再累老師都會對孩子很有耐心」、「好高的底薪喔！」、「表示這園長很注重長久經營，老師絕對是學校不可或缺的資產，錢到位、事做足、流動率低，自然學校經營就會越來越棒」、「這是我看過幼教業最好的薪水耶」、「恭喜妳，要好好珍惜這份工作，畢竟私幼待遇…眾所皆知」。（編輯：潘毅）