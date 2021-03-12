特企／The Macallan RED Collection Bar　紅色風暴來襲

自1826年兩世紀以來，麥卡倫以最優質的原料生產頂尖蘇格蘭威士忌，在高端市場立下難以撼動的品質標竿，甫在2020年推出的「麥卡倫The Red Collection」珍稀威士忌系列，是史上酒齡最高的威士忌裝瓶作品，也讓更多人認識「麥卡倫紅」的歷史文化起源，今年，麥卡倫在台北信義區新光三越A9館舉行驚喜快閃，打造3/4~5/10為期82天的「麥卡倫 The Macallan RED Collection Bar」，讓人沉醉在復古英倫老時光，現場販售麥卡倫各式逸品，包括《麥卡倫Double Cask雙雪莉桶12/15/18年》、《麥卡倫Estate莊園大麥單一麥芽威士忌》、及全台首賣的《麥卡倫典藏系列Folio 6》，每個週末皆會抽出幸運者品酩如《麥卡倫Masters Series Decanters絢儷系列– M Black》、《麥卡倫紫鑽12年》等珍稀逸品，展期期間，也將與信義區旗艦餐廳推出麥卡倫套餐和精彩活動，形成新一波麥卡倫紅色風暴。

我是廣告 請繼續往下閱讀

麥卡倫紅，2021年的尊貴代表色

最珍貴的麥卡倫，是紅色的。麥卡倫單一麥芽威士忌兩百多年來誕生許多經典作品，而在識酒老饕心中，都有著「麥卡倫紅」（The Macallan Red）無可撼動的位置，地位如同紅寶石界中的鴿血紅，「麥卡倫 The Macallan RED Collection Bar」以「麥卡倫紅」的色彩概念貫穿空間設計，在人潮熙來攘往的新光三越A9館傳達麥卡倫跨世紀的文化價值，以及成為頂級威士忌代名詞的動人過程。

與頂級威士忌畫上等號的麥卡倫紅色酒標，源起於紀念前身創始人亞歷山大．里德（Alexander Reid）的姓氏，Reid在蘇格蘭是象徵「紅色、紅頭髮」的意涵，爾後只要貼上紅色酒標的麥卡倫，就象徵珍稀罕見的夢幻逸品，例如「麥卡倫The Red Collection」系列──以40年、50年、60年、71年、74年、78年組成的超高齡俱樂部，也為「麥卡倫 The Macallan RED Collection Bar」的靈感來源。

重返19世紀英倫酒吧，品味五款當代麥卡倫

「麥卡倫 The Macallan RED Collection Bar」以麥卡倫紅與溫潤皮革、木紋與磚牆塑造藝度空間，帶你穿越時空，回到19世紀麥卡倫開始起飛的權貴年代，現場販售深具話題的當代麥卡倫酒款，包括：走入台灣人日常餐桌、融合美國與西班牙兩座森林橡木的《麥卡倫Double Cask雙雪莉桶12/15/18年》；《麥卡倫Estate莊園大麥單一麥芽威士忌》被譽為「最典型麥卡倫」，使用麥卡倫自家莊園種植大麥製作，每年只挑選一週時間進行該酒款的蒸餾，可嚐出酒廠獨特風土精神個性，盒中還附有一片手工切割的麥卡倫莊園板岩，引人瞬移到美麗的斯佩河畔。

而在新光三越A9首賣的《麥卡倫典藏系列Folio 6》，為快閃期間(3/9-5/10)最大的亮點之一，該酒款的問世，為紀念麥卡倫在1970、1980和 1990年代成功拓展知名度的廣告文宣，預計每年推出一冊，計畫共推出24冊，目前推行到第6冊，原僅限供貨於歐洲與免稅機場，此次預計於2021/3/18(四)於台灣首賣，勢必將造成搶藏熱潮。

在3/4~5/10為期82天的快閃店期間，每日提供限量麥卡倫Double Cask雙雪莉桶12年讓現場消費者體驗麥卡倫雙雪莉桶12年，假日期間也會抽出幸運者品酩《麥卡倫Masters Series Decanters絢儷系列– M Black》、《麥卡倫紫鑽12年》《麥卡倫Edition No.6》等限量特殊酒款，其中首週以麥卡倫M Black為主要焦點，Lalique 璀燦黑水晶瓶身中的繁複層次與煙燻風味，頌揚麥卡倫豐富的歷史。不僅如此，新光三越信義A9館3樓小後苑Backyard Jr.更與麥卡倫合作推出麥卡倫專屬套餐及優專！在接下來的活動中，消費者也能透過Accupass線上報名一系列「麥卡倫品酩會」，將會在A9館4樓WildWood、7樓初魚 鮨等旗艦餐廳，品味不同料理風格與麥卡倫的味蕾感動。