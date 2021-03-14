房市／一點小技巧 解決廚房惱人問題
財經中心/綜合報導
2021-03-14 08:00:00
居家打掃，廚房往往是最難纏的區域，不僅有難除的油垢，更有一些平常易忽略的清理死角，例如微波爐內壁油垢不易清潔、放置過久的保溫瓶易產生異味等，專家提供幾個小技巧，用對方法，簡單解決廚房惱人問題。
家中的微波爐油垢，若是沒有隨手擦拭，較難清除，是許多人會忽視的清潔死角之一。信義居家表示，可放一條濕抹布在微波爐中加熱，微波過程中利用熱氣軟化污垢，之後再用濕抹布擦拭微波爐內部，污垢就會比較容易清除。信義居家進一步說明，如果微波爐的內壁太髒，在可微波的容器裡裝水並放入檸檬切片、加熱1分鐘；加熱後不要急著拿出來，等個3、5分鐘讓熱氣把內壁污垢溶解，再用抹布沾溫熱的檸檬水擦拭爐內，不僅油垢好清理，還可一併去除微波爐裡的異味。而盤子油膩難洗，也是許多人苦惱的廚房家事之一，信義居家建議，可用不要的報紙、紙張、舊毛巾、舊T恤，將油膩的碗盤擦過一遍、再用清水沖洗；而洗碗時，大小碗盤層層堆疊在水槽，當沖洗碗盤的水從上往下流時、油污就跟著順流而下，洗起來輕鬆不費力。而廚房收納櫃中總有許多保溫瓶，收在櫃子裡許久，待再拿出來用時，總有股悶臭味，信義居家提供除味妙招，將保溫瓶洗淨晾乾後，放入很多食品中都會附上的乾燥劑包或是方糖，下次要使用時就不用擔心保溫杯會發臭。