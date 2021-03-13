今日政經聽／多重身份的妳必聽！媽媽、職員、老婆怎平衡

3月8日婦女節期間，SoundClub發起「SoundClub x 三八婦女節」串門子連線活動，希望透過更多女性相關討論的內容，引起社會的反思以及討論，活動也和《NOWnews今日新聞》合作，精彩內容全程收錄在Podcast節目「今日政經聽」。
本集節目由主播徐韻翔、TFC副執行長常玉慧、矽谷美味人妻KT一起聊「當個女人有多不容易」，更別說女性在打拚事業和組織家庭的天秤上，一不小心可能就錯過了黃金受孕期⋯
記者朱啓瑜／台北報導
2021-03-13 10:15:00
3月8日婦女節期間，SoundClub發起「SoundClub x 三八婦女節」串門子連線活動，希望透過更多女性相關討論的內容，引起社會的反思以及討論，活動也和《NOWnews今日新聞》合作，精彩內容全程收錄在Podcast節目「今日政經聽」。
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