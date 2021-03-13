房市／隱形鐵窗要裝？家中有三種成員需要
財經中心/綜合報導
2021-03-13 08:30:00
墜樓意外頻傳，尤其現代人多住在高樓，居家安全更是不可忽視，近年來時興以不銹鋼索製成的隱形鐵窗，家中有什麼樣的成員建議裝設隱形鐵窗？信義居家表示，家有兒童、貓狗、老人都需要隱形鐵窗，避免墜樓意外。
過去傳統住宅會裝白鐵窗，作為防盜與防墜功用，但近來時興隱形鐵窗，鋼索由不銹鋼製成，每條鋼索的間距3.5至5公分，有效防止貓狗、孩童、老人穿透，拉動繩索間距不超過15公分，每條鋼索可承受202至315公斤以上的拉力。信義居家表示，住在高樓層，兒童向窗戶、陽台探頭，就容易重心不穩而墜樓，許多老人因擦窗戶、身體不適或撿拾掉落衣物等，也有墜樓風險。而家中有養寵物的民眾更應留意，尤其貓生性喜好由高處往低處跳，或因發情的緣故，容易往外跑，也因此更容易從窗台或陽台墜樓，嚴重可能傷重不治。信義居家表示，因寵物的身軀較小，若要裝設隱形鐵窗，則鋼索間距需縮減至2.5至3.5公分，寵物才不易穿過隱形鐵窗。隱形鐵窗相較傳統白鐵窗美觀又安全，可連結各式防盜器，嚇阻竊賊入侵，災難發生時，用逃生鉗即可將鋼索剪斷，不如傳統白鐵窗難破壞，信義居家表示，在挑選裝設隱型鐵窗的廠商時，應注意廠商是否為政府立案公司，並上網搜尋相關評論，避免誤裝劣質材質危害安全。