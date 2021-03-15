房市／台中漲最多在蛋白區 跟外來客有關
財經中心/綜合報導
2021-03-15 18:00:00
信義房屋企研室統計，去（109）年全年與108年相較，台中市各主要行政區的平均住宅單價漲幅最大在大里，尤其屋齡5年內新屋價格漲相當明顯。不過，在地房仲也表示，因地方建設議題帶動，刺激外區客往大里購屋。
資料顯示，台中市各主要行政區去年平均住宅單價與108年相較，漲幅最大在大里，達14%，且大里住宅單價18.3萬，已呈「坐1望2」姿態。若進一步分析屋齡5年內住宅單價，大里同樣也是各區漲幅最高，達18%，且首次躍上2字頭，達21.5萬。信義房屋大里興大店店長巫忠穎表示，大里兩大類型主力產品，分別是震後興建的住宅，及屋齡25年以上的中古屋。前者屋齡多半在15年以內，由於較新，單價多在2字頭以上，尤其5年內新屋漲幅更明顯，主要都是受到土地取得成本高，且房市景氣熱絡，使賣方心態較為堅持等因素影響。他觀察，目前大里3房平車標準品，總價千萬內的物件在市場上幾乎不超過2成，2房含車位也要700至800萬左右，不過，因屋齡較新，年輕首購族的家庭人口也比較少，因此仍頗受喜愛。至於屋齡逾25年的中古屋，房價走勢相對較無波動。巫忠穎表示，大里仍有不少總價落在300至600萬間的中古公寓、華廈，雖然屋齡確實較老，且是震前興建，但因總價確實相當親民，仍能吸引不少預算極為有限的買方。特別的是，巫忠穎也觀察到，過去大里就是台中市人口稠密的區域之一，在地客買盤穩定支撐交易量，不過，近期由於地方建設議題多，也吸引不少外區客往大里看屋。舉例來說，台中市府推動「大康橋計畫」，預計打造串聯東區、南區、大里的環水休憩廊道，透過河川整治、沿線綠化等作法，將區域貫通串聯起來；除此，捷運橘線3月初甫完成可行性研究、送市府捷運審查小組通過，路網預計從台中機場經水湳、天津路商圈、台中車站、中興大學，最後進入大里、軟體園區與霧峰。