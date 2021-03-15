房市／建商購地 台中74沿線土地交易夯
財經中心/綜合報導
2021-03-15 18:30:00
台中市地政局統計，去(2020)年全市土地交易筆數達7.7萬筆；《大台中房市分析年報》進一步分析，土地交易主要沿台74線呈帶狀分布，主要是交通便利性高、周邊重劃區多兩因素。中區營業部經理張現傑分析指出，台中近年招商引資成果豐碩，其處於發展中的城市，人口能維持正成長，建商購地推案信心濃厚，土地交易熱度維持不墜。
官方資料顯示，去年台中市土地交易筆數7萬7724筆，較2019年成長約1成，也是2015年以來新高。信義全球中區營業部經理張現傑指出，2018至去年，台中市土地交易呈現「爆發」，以去年為例，單筆逾5000萬的大型案件，總交易金額就達1565億，雖略低於2019年，但綜觀辦公廠辦、店面、工業地產、土地等四大項目中，土地交易金額占比達85%。張現傑進一步說明，台中近年招商引資成果豐碩，例如依市府統計，去年第四季「商業登記家數成長」、「商業登記資本額成長」、「公司登記家數成長」均是六都第一，尤其公司登記家數去年共增加約3900家，顯見台中仍在快速發展中。而就業人口移入後，自住需求勢必提高，因為如此，建商對於獵地推案頗具信心，刺激土地交易升溫。而根據最新公布的《大台中房市分析年報》，台中去年土地交易主要沿台74線，除交通便利性吸引建商購地推案，新興開發地區如水湳經貿園區、14期重劃區等，都位於74快速道路周邊，因而形成明顯的帶狀交易熱點。其中，台74線以ㄇ字型環繞台中市，沿線經過的三大屯區更可謂重中之重。張現傑舉例說明，北屯14期重劃區是中台灣面積最大的重劃區，由於甫配地完成，今（2021）年交易應會更為頻繁；西屯除七期外，位於北屯與西屯之間的水湳經貿園區，雖議題發酵多時，但因有別於台中多數重劃區以住宅產品為主，還規劃經貿、文化商業、創新研發及文教等專用區，預計仍會持續受到關注；而位於南區、南屯區、歷經12年規劃的13期大慶市地重劃區，可望於年中後開始陸續配地，也預計會再掀起一波交易熱潮。張現傑也表示，信義全球中區營業部雖然是去年下半年成立，但在土地經營上已經繳出亮眼成績，今年將持續透過全球資產與信義房屋的合作分工，放大經營綜效，在商用不動產與住宅市場領域提供客戶更完整服務。