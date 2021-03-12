韓國放寬聚會禁令　非首都圈娛樂場所營業時限取消

（中央社記者廖禹揚首爾12日專電）韓國防疫當局今天宣布防疫規範再延長兩週，但針對私人聚會放寬直系親屬及嬰幼兒照護者相關私人聚會人數至8人，非首都圈6種娛樂場所營業時間至晚上10時的限制也取消。
韓國中央災難安全對策本部12日調整2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫措施，宣布現行首都圈第2階段、非首都圈第1.5階段社交距離規範及5人以上私人聚會禁令延長實施至28日，但放寬部分規定。5人以上私人聚會禁令部分，除先前已列為例外狀況直系親屬聚會外，準新人婚前進行的兩家相見禮、為照護6歲以下嬰幼兒等狀況皆視為例外允許，且人數放寬至8人。首都圈餐廳、咖啡廳、室內運動設施、KTV、直銷會館、派對會場、室內站席公演場，以及酒店等6種夜間娛樂場所，限制營業時間至晚上10時，其他店家全面解除限制；非首都圈則除直銷會館限制營業至晚上10時外，其餘場所皆解除營業時限。韓國近一週單日確診人數維持在400例上下浮動，約7成集中於首都圈，近期以外籍勞工為主的工作及娛樂場所群聚感染事件頻傳，成為當局關注重點，除加強相關場所防疫管理要求，也對境內外籍人士發送訊息，呼籲主動預防篩檢。此外，由於各國變種病毒病例不斷，韓國當局決定將來自英國的航班入境禁令再次延長至4月1日。韓國自去年12月23日起暫時禁止來自英國航班入境仁川機場。據當局統計，韓國境內確診感染變種病毒病例共182例，其中154例是英國變種病毒，21例南非變種病毒，7例巴西變種病毒。（編輯：郭中翰）1100312