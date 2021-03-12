玉森裕太求婚成功　下一秒慘被上白石萌音「分手」　

日劇《Oh! My Boss!戀愛放別冊》由上白石萌音主演、傑尼斯男團Kis-My-Ft2成員玉森裕太參演，最新一集故事中，玉森裕太慘被上白石萌音分手，虐戀的發展，讓人好奇下周結局走向。電視劇的主題曲《Luv Bias》請到Kis-My-Ft2獻唱，成員特地錄製影片，秀中文與台灣粉絲問候。
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《Oh! My Boss!戀愛放別冊》最新一集中，玉森裕太飾演的寶來潤之介為了繼承家業，忍痛放棄攝影師的夢想，隨後跟上白石萌音求婚，雖然求婚成功，但上白石萌音意識到「夢想」的重要，她為了當上雜誌編輯，決定與玉森裕太分手，2人在公司頂樓離別的畫面，讓觀眾相當不捨。 該作主題曲《Luv Bias》由玉森裕太所屬的團體Kis-My-Ft2獻唱，單曲將發行台壓版，團員北山宏光、宮田俊哉、玉森裕太為了台灣粉絲，特地秀中文錄製問候影片；他們也回憶2019年來台時，對於台灣粉絲會用日文與他們合唱，感到非常開心。 宮田俊哉表示，他們正在認真學習中文，希望能與大家更加貼近；北山宏光則用流利的中文說出「請大家聽著Kis-My-Ft2的歌，等我們再去台灣」，而得知台灣同步跟播自己演出的《戀愛放別冊》，玉森更特別交代粉絲「一定要看喔」。《Luv Bias》台壓版已在台發行，《Oh! My Boss!戀愛放別冊》下周完結篇，可至KKTV、friDay影音收看。