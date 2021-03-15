最美歐巴桑陳美鳳凍齡有術　網封：台版艾達・王

知名藝人陳美鳳有著台灣最美歐巴桑的稱號，喜愛在臉書與粉絲好友互動的她，近日PO文寫道在工作路上看見自己代言的魚油廣告，保養有術的她，曬出自己的凍齡美照，緊實光滑的肌膚狀態讓粉絲驚呼：「完全沒有歲月痕跡！」

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美鳳姐也提到，維持愉悅的心情也很重要，在演藝圈擁有好人緣的她總是少不了與姐妹好友聚餐，在大啖美食後如何平衡身體內的營養就相當重要。而現代人生活壓力大，時常外食導致營養不均衡，因此美鳳姐每天會吃高濃度魚油，保持健康活力。

其代言的大研生醫德國頂級魚油廣告，不斷在大街小巷中都能看到，讓美鳳姐魅力再次驚艷不少民眾。有網友在PTT上發文，認為美鳳姐根本是台版的「惡靈古堡艾達．王」，鄉民將兩者的照片合成在一起完全無違和感，凍齡功力直接逼退殭屍大軍，奇葩的內容也讓網友留言「這圖有聲音！」

▲網友將美鳳姐與惡靈古堡艾達．王的照片合成，直呼凍齡功力太強直接逼退殭屍大軍！（圖／擷取自ptt）

出道超過40年、今年將滿65歲的美鳳姐，逆時不老的容顏加上魔鬼身材，不僅是台灣觀眾心中的不老女神，更曾被外媒報導「看起來就像是25歲的年輕辣妹」，美鳳姐就大方分享她的保養秘訣，除了注重飲食與運動以外，每日補充兩顆德國高濃度魚油也有助於讓自己維持在最佳狀態。

提到選擇魚油的標準，美鳳姐說自己比較過許多魚油產品，也詢問過專業人士才了解，在臨床實驗中，Omega-3濃度高於84%的魚油才有其保健效果。

▲不老女神美鳳姐每日補充兩顆大研生醫德國頂級魚油，讓自己保持在最佳狀態。（圖/ 翻攝自陳美鳳MeiFan粉絲團）

而美鳳姐所代言的大研生醫德國頂級魚油，選用的是來自純淨海域的小型魚類作為提煉來源，並與全球規模最大、最具口碑的德國大廠KD Pharma合作，從源頭到生產，每一步都嚴格為消費者把關，在品質的堅持下也獲得了SNQ國家品質認證與國際的IFOS五顆星認證。經過SGS檢驗濃度Omega3濃度更高達95.8%，是市面上最高濃度的魚油，有國際大廠與國家認證為品質把關，讓她吃得安心。

