打電話訂瓦斯！師傅扛上樓卻「翻臉拒安裝」 同行曝真相
編輯中心/綜合報導
2021-03-12 20:00:00
時至今日台灣桶裝瓦斯用戶比例仍高於天然氣，叫瓦斯也成為不少家庭的日常。不過就有一位客人抱怨，當瓦斯行師傅扛桶上樓後，卻又「拒絕安裝」，過程也引發關注，其中真相隨後也揭曉。
一名網友在臉書《爆怨公社》上發文提到，「家裡沒瓦斯了，打電話叫常叫的那間瓦斯行。結果師傅看到瓦斯桶不是他家的，就不爽裝了，我還特地跟他說明，上一次叫的時候，你們剛好打烊，所以我只能叫營業時間比較晚的瓦斯行，結果他還是不爽走人」，讓他火大決定給予一星評價。原PO只好再度拿起電話，打給別間瓦斯行，另一位師傅沒有拒絕安裝，他隨即也詢問原因，第二位師傅才緩緩解釋：「瓦斯行要重噴漆很麻煩，所以別家不爽收是有可能的」，原PO則表示，要替換的瓦斯桶日期還有8個月。不少網友看完整個過程，也紛紛回應看法「老闆可以跟客人解釋原因，不是放話不安裝就跑吧」、「瓦斯桶是各家廠商各自處理負責的，每個瓦斯桶都有自己的檢驗證，那個不同公司的很麻煩，還要送回去處理」、「用APP叫的那間比較好，還可以累積剩餘的氣體」、「瓦斯行收別家也很麻煩，要重新油漆，檢驗日如果快到了還要花費」。（編輯：潘毅）