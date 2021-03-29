今日最聚焦／盧燕俐：人生理財第一步 門檻超低僅1千元
記者許家禎/台北報導
2021-03-29 17:00:00
台北股市去（2020）年全年上漲2735點，漲幅22.8%，收在14732.53 點，不僅指數刷新歷史紀錄，成交量也年增逾6成，而新開戶人數中，20至30歲年輕族群占比大增至36.1%。在低薪時代，股市榮景讓許多年輕人想參與行情，理財專家盧燕俐表示，許多券商已經將定期定額門檻降到1000元，把這當成起點，等上手後就能逐步加碼，雖然資金排擠效應是一定的，但一定要下定決心，否則永遠無法邁開理財的第一步。
台股2020年亮麗封關，全年上漲2735點，收在14732.53 點，漲幅22.8%。證交所統計，去年上市股票市值達到44.9兆元，全年總成交值49.2兆元，日均成交值首度突破2千億元，回顧2019年日均量也才1200億元。而去年不僅指數刷新歷史紀錄、成交量年增逾6成、連續186個交易日站穩萬點，指數也突破萬四，今年初也陸續站上萬五、萬六。而觀察去年新開戶人數超過67萬人，總開戶人數成長至1124萬人，占人口總數比重增至47.3%，等於平均每2人就有1人參與股市投資。再觀察投資人年齡，各年齡層開戶人數占人口比重普遍提高，尤其是20至30歲年輕族群，占比從5年前25.4%快速增加至36.1%，大幅成長至123萬人。面對股市榮景，許多年輕人已經投入股市，但也有的躍躍欲試，卻苦於不知道如何開始？理財專家盧燕俐表示，每個人風險承受度不一樣，再加上投資工具百百種，如股票、基金、ETF，也有零股與債券，因此答案沒有絕對。但若是小資族，她建議可以從最有興趣的部分開始做一些研究，剛開始進場的時候也許不要買多。盧燕俐進一步指出，譬如對股票有興趣，覺得買一張風險太高，又或者預算沒有那麼多，那可以買零股交易。像是很多人選擇「ETF 0050 元大台灣50」，由於挑選市值前50大上市公司來組成，被很多人視為是比較保險、分散投資風險的一檔，雖然現在買一張要10幾萬，但ETF已經可以定期定額，許多券商都把定期定額的資金門檻降到每個月1000塊，其實小資族就可以入門了。「從小金額開始，等到上手了，每個月定期定額1000元就可以拉高到3000元，甚至是5000元」盧燕俐表示，其實只要一入門，多少就會開始關心股市、產業，等知道操作秘訣，或是每檔股票、ETF的股性與走勢和波動度，越上手就會越熟悉，當然勝算就越大。當然，小資族薪水不多，投資理財免不了可能要挪一些吃喝玩樂的資金與開銷，在資金排擠效應下，娛樂或買衣服的費用就可以會縮水，但盧燕俐強調，只要下定決心改變，相信就能邁出人生理財的第一步。另外她也提醒年輕人，就是因為夠年輕，因此決定理財之後更要學習、做足功課，否則會非常可惜！