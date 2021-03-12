打造哈瑪星金融第一街　史哲欲重現哈瑪星駅前新亮點

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史哲表示，哈瑪星身為高雄現代化城市發展的起點，在百年以前就隨著打狗港築港與打狗驛的設置帶動商貿興盛。濱線的榮景讓高雄成為日益重要的南方大城，更帶來活絡的經濟。位於打狗驛（也就是現在哈瑪鐵道文化園區前身）周邊的街廓，更成為當時經貿商家聚集之處。
史哲指出，現今臨海一路、臨海二路交會處，過去設有臺灣商工銀行打狗支店、三十四銀行打狗支店(後改為三和銀行高雄支店)、山形屋、高雄郵便局、高雄信用組合、彰化銀行等機構林立，是當時地方的政經中心，更曾有著高雄「金融第一街」的美稱，見證了時代的璀璨繁華與變遷。
史哲也說，2016年開始，高市府推動「興濱計畫」，以山、港、鐵、町四大主軸進行整體規劃，陸續修復「舊三和銀行」及「貿易商大樓」等歷史建築，重新連結起市民和城市歷史空間的記憶。史哲也認為，商工銀行打狗支店位於金融第一街上的重要節點，在推動興濱計畫與重現歷史現場的過程中，商工銀行打狗支店的老建物保存再生，結合已開放的舊三和銀行、貿易商大樓以及徒步區的設置，透夠整個場域的結合，不僅打破以往對建築物單一量體的修復呈現再利用，更擴大場域形成在地金融產業發展的歷史紋理街廓，重現歷史場域的空間再造，不僅符合當代的機能需求也串接起歷史場域的重要節點，重現金融第一街的璀璨風華。