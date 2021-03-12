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打造哈瑪星金融第一街　史哲欲重現哈瑪星駅前新亮點

記者郭凱杰／高雄報導

2021-03-12 19:39:00

▲高市府推動「興濱計畫」，以山、港、鐵、町四大主軸進行整體規劃，陸續修復「舊三和銀行」及「貿易商大樓」等歷史建築，重新連結起市民和城市歷史空間的記憶。(圖／截自史哲臉書)
▲高市府推動「興濱計畫」，以山、港、鐵、町四大主軸進行整體規劃，陸續修復「舊三和銀行」及「貿易商大樓」等歷史建築，重新連結起市民和城市歷史空間的記憶。(圖／截自史哲臉書)
隨著高雄市重心轉移，哈瑪星沒落，為建立哈瑪星金融第一街街廓完整性，副市長史哲今(12)日臉書貼文提出商工銀行打狗支店的老建物保存再生，並感謝文化部長李永得支持老屋修繕及高雄銀行董事長董瑞斌協力促成，由公私協力推動重現金融第一街的歷史場域空間再造。
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▲臺灣商工銀行打狗支店修繕模擬圖。(圖／截自史哲臉書)
▲臺灣商工銀行打狗支店修繕模擬圖。(圖／截自史哲臉書)
史哲表示，哈瑪星身為高雄現代化城市發展的起點，在百年以前就隨著打狗港築港與打狗驛的設置帶動商貿興盛。濱線的榮景讓高雄成為日益重要的南方大城，更帶來活絡的經濟。位於打狗驛（也就是現在哈瑪鐵道文化園區前身）周邊的街廓，更成為當時經貿商家聚集之處。
▲舊打狗驛前的繁華街道景象。(圖／截自史哲臉書)
▲舊打狗驛前的繁華街道景象。(圖／截自史哲臉書)
史哲指出，現今臨海一路、臨海二路交會處，過去設有臺灣商工銀行打狗支店、三十四銀行打狗支店(後改為三和銀行高雄支店)、山形屋、高雄郵便局、高雄信用組合、彰化銀行等機構林立，是當時地方的政經中心，更曾有著高雄「金融第一街」的美稱，見證了時代的璀璨繁華與變遷。
▲台灣商工銀行打狗支店現況。(圖／截自史哲臉書)
▲台灣商工銀行打狗支店現況。(圖／截自史哲臉書)
史哲也說，2016年開始，高市府推動「興濱計畫」，以山、港、鐵、町四大主軸進行整體規劃，陸續修復「舊三和銀行」及「貿易商大樓」等歷史建築，重新連結起市民和城市歷史空間的記憶。
史哲也認為，商工銀行打狗支店位於金融第一街上的重要節點，在推動興濱計畫與重現歷史現場的過程中，商工銀行打狗支店的老建物保存再生，結合已開放的舊三和銀行、貿易商大樓以及徒步區的設置，透夠整個場域的結合，不僅打破以往對建築物單一量體的修復呈現再利用，更擴大場域形成在地金融產業發展的歷史紋理街廓，重現歷史場域的空間再造，不僅符合當代的機能需求也串接起歷史場域的重要節點，重現金融第一街的璀璨風華。
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