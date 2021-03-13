台股周線翻紅收復萬六 法人：能否再創高「外資」是關鍵
記者顏真真/台北報導
2021-03-13 09:26:38
美國1.9兆美元紓困案過關，美股大漲回應，隨著美國科技股修正後的大幅反彈，台股本周也一反之前2周的頹勢，在電子股的帶領之下，本周周線收紅，指數上漲399.95點，漲幅2.52%，也同步成功收復萬六大關失土。法人表示目前影響台股的變數在於美債殖利率走勢，但鑑於台股基本面佳、企業獲利成長，預期台股未來仍有望呈現溫和上漲，只是能否突破前高，「外資」態度是關鍵。
台股12日開高震盪，格局大致呈現區間橫盤走勢，上下高低點震盪逾百點，終場以上漲75.62點，收在16255.18點，成交量3026.24億元，現階段守穩所有短中期均線，周線逆轉勝收紅，指數上漲399.95點，漲幅2.52%，也同步成功收復萬六大關失土，並連2日站回月線之上。3大法人方面，外資雖然本周有3個交易日站在賣方，但隨周四、周五的回補買盤，本周外資轉賣為買，累計小幅回補上市市場19.34億元，內資法人方面，則是投信法人最挺台股，全周皆站在買方，累計本周買超金額67.26億元，僅有自營商小幅賣超3億元。保德信高成長基金經理人葉獻文表示，近期台股類股輪轉走勢相當鮮明，以本周為例，在美股尚未反彈前，台股資金明顯轉往傳產、原物料、金融等去年未有表現的族群，相對使得電子股黯然失色，不過當市場風險偏好度又提升時，資金則再度回到電子族群，特別是這波修正已多的半導體等，晶圓大廠台積電股價也在周五回到600元大關之上。安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中分析，近日台股受惠於電子股成交比重回到7成之上，交投增溫，有助於支撐大盤走勢。目前看來資金動能仍充沛無虞。儘管評價面較高，但企業獲利成長及台灣科技產業地位改變成為強而有力的動能。在產業面，蕭惠中表示，目前未見庫存調整跡象，供給面短缺持續。NB族群需求持續上調，伺服器增溫，智慧型手機出現雜音，主要為iPhone銷量預估下修。晶圓代工、封測、IC、記憶體、載板、面板以及被動元件供需吃緊至少持續至2021年年中。展望後市，由於近期不再是電子股獨強，葉獻文認為，指數方面，預計未來將呈現溫和上漲，至於是否能突破前高，外資對台股的態度相當關鍵，如果外資之後能扭轉今年來持續站在賣方的表現，重新回補台股，則指數再創高點的可能性增加。此外，目前影響台股的變數在於美債殖利率走勢，葉獻文分析，由於現階段點位處於相對高檔，市場若有風吹草動，很容易成為資金獲利了結的理由，若未來美債殖利率仍走升，就可能再次影響包括台股在內的全球市場回檔整理。不過，有鑑於台股基本面佳、企業獲利成長，且股利率在全球排名名列前茅，都是吸引資金進駐的優勢，每逢台股回檔反而是投資人的逢低買點，葉獻文建議不妨透過不受產業配置限制的優質台股基金，參與第二季台股電子傳產輪動的輪漲行情。在投資佈局方面，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾認為「主動選股」仍是關鍵。科技股看好電動車、AIoT（人工智慧物聯網）、記憶體、高速傳輸及缺貨漲價概念股，傳產股則留意自動化資本支出、電動自行車、製鞋等族群。值得注意的是，今年將是電動車元年，一方面來自於續航里數改善的技術提升，更重要的是政策對於碳排放縮減的嚴格要求，預期中國及歐洲兩大車市，未來5年電動車每年將有兩成以上的年複合成長率。漲價題材部分，鍾安綾表示主要觀察股價是否已反應，其中，記憶體今年正式報價提升，應有較大空間，航運產業則因為供需不均衡狀況開始鬆動，預期動能減緩。此外今年亦可留意低本益比或具殖利率標的。