綠營執政台灣不缺電？孫大千：民進黨最缺良心
記者孫唯容/綜合報導
2021-03-13 15:23:34
藻礁議題延燒成藍綠對抗，國民黨要求三接立即停工，民進黨則痛批藍營提不出任何完整的能源轉型政策﹔對此，國民黨前立委孫大千今（13）日在臉書抨擊總統蔡英文，痛批蔡英文承諾民進黨執政，台灣能做到不缺電、藻礁永存、能源轉型，現在就能臉不紅氣不喘的親手把藻礁滅絕呢？孫大千也質疑，民進黨是要「考驗台灣人民的記憶力嗎？」
孫大千說，「民進黨執政台灣不缺電」這句話難道不是蔡英文掛保證的嗎？當年可沒有告訴台灣人民原來民進黨是要用藻礁發電，或者是用肺發電吧？「藻礁永存」這句話難道不是蔡英文拍胸脯做的承諾嗎？為什麼才過了幾年，民進黨就可以臉不紅氣不喘的親手把藻礁滅絕呢？
孫大千指出，「推動能源轉型計劃，全面發展綠能」這句話難道不是民進黨一再大內宣所喊出的口號嗎？為什麼現在蔡英文又跳出來，告訴大家因為風電和光電的發展遇到瓶頸，所以，必須在價值和現實之間做一個選擇，才能夠成為一個「更精煉的改革者」呢？
孫大千表示，「台灣已經成功地解決了五缺的問題」這句話難道不是民進黨在幾年前興高采烈地炫耀的政績嗎？結果現在缺水缺到要去鑿井，缺電缺到要犧牲藻礁，這是在向產業界哈囉嗎？
最後，孫大千痛批，民進黨最後只能不入流的把捍衛藻礁和重啟核四扯在一起，「看起來民進黨政府最缺的，就是良心。」