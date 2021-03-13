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鋼琴女神李元玲深夜輕生未遂　「想死都害怕死不去被酸」

娛樂中心／綜合報導

2021-03-13 16:35:36｜2021-03-13 17:04:55

▲李元玲驚傳輕生未遂。（圖／李元玲IG）
▲李元玲驚傳輕生未遂。（圖／李元玲IG）
馬來西亞「鋼琴女神」李元玲擁有天使臉孔、魔鬼身材及出色琴藝，臉書及IG圈粉超過百萬人，日前她上直播節目，被要求即興彈奏電子琴，沒準備的她表現不盡理想，在看見手機裡網友惡評後當場失控暴走，與主持人對罵便憤而離場。今（13日）李元玲突然曬出一張頸部有恐怖勒痕的自拍，透露自己輕生未遂，震驚粉絲。
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▲李元玲遭疑似粉絲的男子騷擾。（圖／李元玲IG）
▲李元玲抬起美尻、放送腿根。（圖／李元玲
▲李元玲釋出泳衣福利照。（圖／李元玲IG）
▲李元玲完美無瑕的外表背後，其實承受外人無法理解的巨大壓力。（圖／李元玲IG）
▲李元玲完美無瑕的皮囊背後，其實承受外人無法理解的龐大壓力。（圖／李元玲IG）
李元玲發文表示，昨天半夜情緒一度崩潰，便動手試圖結束生命，但沒有成功，「那一刻連想死都害怕，自己死不去又一次遭酸」，她低落表示，結束生命需要勇氣，活下去需要更大勇氣，「因為我的一舉一動不斷被放大檢舉，被媒體奪命追魂的纏著，接踵而來的就是海嘯般的霸凌，而且一波又一波。」
「我本來就不完美，會有小毛病，也不敢認自己是女神，可是大家一直expect（期望）我高高在上的完美，神一般的情商，神一般沒有瑕疵的顏值，神一般的才華，我有嘗試跟上腳步交出我最好的一面，很盡力的做好自己，並多次為自己的不完美道歉。」李元玲說道。
盡力活出外界塑造女神形象的李元玲說，有時自己出一點差錯，情緒就失控一次，連續好幾天、巨大的人身攻擊讓她喘不過氣，彷彿就想致她於死地，「也有些人蹭熱度抬高自己來踩我，我爬不出來我也無路可退，我是普通人類我會怕我很累，再強大的心也會擊垮。」李元玲目前已將整篇貼文刪除。（編輯：楊穎軒）
▲李元玲在節目情緒失控，和主持人對罵後離席。（圖／FaceTalk
▲李元玲錄影中途情緒失控，和主持人對罵後離席。（圖／FaceTalk 正面交鋒YouTube）
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