鋼琴女神李元玲深夜輕生未遂　「想死都害怕死不去被酸」

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李元玲發文表示，昨天半夜情緒一度崩潰，便動手試圖結束生命，但沒有成功，「那一刻連想死都害怕，自己死不去又一次遭酸」，她低落表示，結束生命需要勇氣，活下去需要更大勇氣，「因為我的一舉一動不斷被放大檢舉，被媒體奪命追魂的纏著，接踵而來的就是海嘯般的霸凌，而且一波又一波。」「我本來就不完美，會有小毛病，也不敢認自己是女神，可是大家一直expect（期望）我高高在上的完美，神一般的情商，神一般沒有瑕疵的顏值，神一般的才華，我有嘗試跟上腳步交出我最好的一面，很盡力的做好自己，並多次為自己的不完美道歉。」李元玲說道。盡力活出外界塑造女神形象的李元玲說，有時自己出一點差錯，情緒就失控一次，連續好幾天、巨大的人身攻擊讓她喘不過氣，彷彿就想致她於死地，「也有些人蹭熱度抬高自己來踩我，我爬不出來我也無路可退，我是普通人類我會怕我很累，再強大的心也會擊垮。」李元玲目前已將整篇貼文刪除。（編輯：楊穎軒）
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