北市跨年滿意度創6年新高 藍議員酸：增1%花350萬元
台北市研考會公布北市2021年跨年晚會民調，5成5市民對於活動感到滿意，自105年來最高。不過，這次跨年預算也從800萬，大增4倍至3260萬元。對此，台北市議員游淑慧大酸，滿意度比前一年多7%，等於增1%花了350萬。
研考會指出，跨年晚會滿意度民調中，全體1384位受訪者，84%知道台北市府前廣場有舉辦跨年晚會。知道有跨年晚會的1162位受訪者中，76%有參與，包括到現場、電視轉播、新聞報導、網路轉播及觀看重播者。跨年晚會滿意度部分，有55%感到滿意，除了比去年48%高出7個百分點，也是自105年調查以來，滿意度最高的一次。針對滿意度提高7個百分點一事，游淑慧不以為然地表示，晚會預算增大4倍至3260萬元，原本更高達6000萬，後來才被議員砍預算。游淑慧指出，台北市長柯文哲每次都說自己是省錢市長，有財政紀律，但只是空口說白話念經，過去只要800萬，現在變成3千多萬，滿意度沒有多十個百分點，效益差太多，多砸2千多萬買7個百分點，一個百分點要350多萬「貴桑桑」。議員許淑華則表示，跨年不用砸這麼多錢，應該要花心思、創意，把活動辦得更完善，讓外界資源挹注，才能把活動辦更好。柯文哲在任內砸大錢辦活動，去年燈節花了7000多萬，但民眾知曉度很低，應該也要去檢討。