95％黑巧克力能做啥鹹食？老饕曝「私藏吃法」：值得一試

巧克力因可可固形物含量不一，苦甜度也不盡相同，大家可依個人喜好來挑選。然而，近日就有一名網友透露，自己一時興起買了95％的黑巧克力，但嚐一口發現太苦，便懊惱該怎麼解決剩餘的巧克力，由於不想做成甜點，但又不知道除了咖哩還能做什麼「鹹食」，於是只好發文請益大家，結果釣出不少老饕傳授「私藏吃法」。

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原PO在PTT「cookclub」板中表示，自己一時腦波弱，買了95％的巧克力，但真的不是自己的菜，吃了一口差點沒吐出來，想要消化剩下的巧克力，但又不想做甜點，上網查了一下只有咖哩的食譜，他並好奇詢問大家「除了咖哩之外，還有哪些鹹的料理可以加黑巧克力嗎？」

▲有網友請益大家「除了咖哩之外，還有哪些鹹的料理可以加黑巧克力嗎？」釣出老饕分享「私藏吃法」。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，網友紛紛留言「應該也可以融掉加奶跟糖？」「我可以直接吃」、「弄碎加進麥片裡微波」、「有小烤箱的話放在吐司上烤，烤好抹開後再淋點煉乳或蜂蜜，或是純粹融化以後沾香蕉吃也不錯」「有喝拿鐵的話，熱拿鐵切一點碎碎丟進去也不錯」、「加美乃滋去做熱壓吐司」、「融化然後沾草莓吃」。

另也釣出內行分享另類吃法，直指「墨西哥巧克力辣醬」 、「紅酒燉肉也行，值得一試」、「回鍋肉，醬汁加巧克力會變濃郁」、「買無骨香雞排跟老闆說要中辣，一拿到手趁很燙的時候在表面放一塊黑巧克力讓它自然融化...燒烤的無骨雞排也可以這樣，一定要有一點辣才搭，這個很適合情人節那種日子吃」。（編輯：許苡晴）