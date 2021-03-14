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90年代超商霸主現身！照片曝光　網全哭爆：還有賣電影票

編輯中心/綜合報導

2021-03-14 11:58:11

超商、超市▲（示意圖／取自《Pixabay》）
▲台灣便利商店品牌眾多，到處都可以看見其蹤影。（示意圖／取自《Pixabay》）
台灣各式各樣的便利商店遍佈，現在以7-11、全家為領頭羊，不過，在這些品牌還沒稱霸以前，90年代一間叫做「小豆苗」的複合式連鎖零食店超夯！近日，就有網友分享還看到所剩無幾的「小豆苗」商家，釣出不少網友回應。
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原PO在「路上觀察學院」貼文表示「現在剩不多的小豆苗」只見貼出的照片，門口的招牌已經斑駁，看得出來歷史非常悠久，整個擺設看起來就非常古早味，不像現在的超商那般有特別裝潢且明亮，而原PO經過的這間，正是在台中唯一一家僅存的小豆苗便利商店，位於中華路上。
▲網友分享90年代的超商霸主，釣出不少人回憶。（圖／路上觀察學院）
▲網友分享90年代的超商霸主，釣出不少人回憶。（圖／路上觀察學院）
貼文一出，網友紛紛回應「天啊，是小豆苗！好久沒看到了」、「現在超商太強，小豆苗賣一堆有的沒的，昨天經過羅東有看到一家，還順便兼賣鬆餅」、「小豆苗太懷念了啦」、「以前曾經在小豆苗上過班，真懷念啊QQ」、「小豆苗嗚嗚！已經是回憶了，現在都不太去，店太少」。
不過，也有不少網友對於小豆苗有賣「電影票」一事感到懷念「電影片超便宜的啊，以前學生必買欸」、「以前當學生都去買電影票啦」、「以前都去買電影票+1」、「這間戲票賣的比其他商品還多」、「去日新看電影一定要先去小豆苗買電影票啊」。（編輯：張嘉哲）
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