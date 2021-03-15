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難吃便當菜「捲捲電話線」叫啥？她曝真名：營養價值超高

編輯中心/綜合報導

2021-03-15 07:44:35

▲「捲捲電話線」真實名稱曝光，營養價值超高。（圖／翻攝自程涵宇臉書）
▲「捲捲電話線」真實名稱曝光，營養價值超高。（圖／翻攝自程涵宇臉書）
日前漫畫家葉明軒列出台灣常見的12道「難吃的便當配菜」，圖片曝光引發共鳴，其中一個被稱作「電話線」的配菜，不少人都曾吃過卻叫不出名字。對此，營養師程涵宇11日在臉書透露這個「電話線」的真實名稱，且稱營養價值很高。
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營養師程涵宇貼文提到，大家最討厭的便當菜之一「捲捲電話線」，真實名稱其實叫做「海茸」，笑問「大家喜歡吃捲捲電話線嗎？」她透露海茸的營養價值其實很高，含有豐富的維生素A，可以顧眼睛、增強免疫力；維生素B6，幫助皮膚神經健康；鈣和鎂顧骨頭、顧牙齒；含鐵抗疲勞；還有膳食纖維，幫助腸道健康。
程涵宇也指出，海茸的熱量非常的低，100公克僅25大卡，以營養價值來看非常豐富，呼籲大家「快點夾進你的便當格中吧！」
▲漫畫家葉明軒日前畫圖，分享便當最難吃的12道配菜。（圖／葉明軒臉書）
▲漫畫家葉明軒日前畫圖，分享便當最難吃的12道配菜。（圖／葉明軒臉書）
貼文曝光之後，讓網友看完紛紛驚訝直呼「長知識了，從小就愛吃的食材，又可以補充滿滿營養，謝謝分享」、「我公司常出現午餐配菜，只是吃了10多年，我居然叫不出這配菜的名字，因為我覺得很好吃」、「我一直以為他是海帶」、「我超愛吃這個」、「哈哈我都會故意不選這道菜耶！看妳介紹後覺得應該要選一下了」。（編輯：賴詠璿）
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