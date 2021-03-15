特企／彰化好滋味　水根肉乾首創「金沙鹹蛋黃肉乾」登場

台灣諺語中的「一府二鹿三艋舺四寶斗五番挖」，是在描述台灣發展初期，因為鄰近港口而成為地區人口聚集經濟繁榮的中心，其中鹿港寶斗番挖三地都在彰化。今日的彰化雖褪去繁華，卻轉身以農產、畜牧及養殖業，化身為「台灣穀倉」。從金門到彰化，傳承一甲子堅持手工古法製作的水根肉乾，此次攜手與彰化無毒農產飼育，科學養豬聞名的花田喜彘永隆牧場及強調室內養殖益生菌鴨蛋的福華牧場，彰化在地三強聯手，推出最新「金沙鹹蛋黃肉乾」，採用肉質細緻的胡蘿蔔豬肉與益生菌鹹蛋黃以手工慢製，碰撞出低油、淡雅、雋永的鹹香滋味。

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水根肉乾第三代職人邱信翰表示，彰化有得天獨厚的農畜業優勢，藉由這次推出的新產品，將彰化最優質的食品、畜牧、養殖行業串聯起來，呈獻給國人不一樣的健康美味選擇，更希望大家感受到人與土地緊密連結的情感。

永隆牧場自有品牌「花田喜彘」，最著名的即是以當季無毒農產品加上胡蘿蔔作為飼料飼養的胡蘿蔔豬。胡蘿蔔豬的豬肉因富含β胡蘿蔔素及高抗氧化性，肉質甘醇無腥味，不僅通過政府產銷履歷及台灣安全農法等多項認證，更是米其林餐廳指定使用的純正台灣豬肉。

彰化養鴨重鎮芳苑就是古諺中的番挖。位於芳苑的福華牧場曾榮獲農業界奧斯卡獎第32屆全國十大神農獎，是全台唯一將益生菌加入鴨隻飼料的牧場。獨創非開放式禽舍降低鴨群染病的風險，利用高架式地板，讓鴨糞自動落到地板下，出產的益生菌鴨蛋不僅乾淨，更少了令人害怕的腥臊味。

水根肉乾秉持對鄉土的情懷、傳承職人手作的精神，在百花齊放、暖陽和煦的季節，攜手福華牧場益生菌鴨蛋和花田喜彘的胡蘿蔔豬推出「金沙鹹蛋黃肉乾」，將金黃色的鹹蛋黃結合軟嫩豬肉，打造濃厚彰化在地味，讓人肉乾⼀⼊⼝，只嚐蛋⿈⾹，不留蛋⿈腥，一粒粒的鹹蛋⿈顆粒微鹹滋味襯托⾁乾的鮮甜，讓每⼀⼝都嚐到真材實料的涮嘴好滋味。