台灣中油為農民加油　訂購大樹鳳梨1萬顆3月底陸續出貨

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全台鳳梨種植面積約為11,675公頃，其中高雄鳳梨種植面積約達1,058頃，佔全國13%，高雄全年生產量約56,000公噸，主要產區集中在大樹、內門、大寮及鳥松等區，產季從3月底持續到6月，預計將於下週開始進入產期。農業局表示，自台灣鳳梨出口中國受阻後，隨即於產季開始前超前佈署，接受國內企業團體的預訂團購。包含這次台灣中油的訂單在內，大樹區農會、內門區農會及高雄各鳳梨產銷班已接到近16,000箱、160,000公斤的鳳梨訂單，將於3月底開始，配合高雄鳳梨的產期陸續出貨，希望能讓全國民眾都能在最「著時」的時候，吃到最美味的鳳梨。高雄鳳梨正準備進入盛產期，農業局利用內外銷分流的概念研擬六大措施，包括有拓展新興市場如星馬及日本等國、強化國內大型通路行銷、擴大校園營養午餐食用、啟動鳳梨收購加工計畫、提升外銷鳳梨品質計畫及啟動獎勵企業團購及運費補貼措施等，期望能降低鳳梨出口中國受阻影響，並為高雄鳳梨農民及農民團體尋求最大的福利。農業局代理局長王正一強調，未來農業局將更積極輔導農民團體設置冷鏈系統，以提升農產倉儲及運銷品質，農民也將藉此機會重新規劃生產模式，進而調整農業體質，相信將使台灣的農業能夠更加強韌。