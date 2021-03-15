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網美穿「中空心機」討生日禮！結局本人也嚇到：有送賓士

編輯中心/綜合報導

2021-03-15 16:25:48

▲網紅Youtuber奎丁實測「網美許願池」測試，穿上中空露出事業線的衣服，引發討論。（圖／奎丁YT）
▲網紅Youtuber奎丁實測「網美許願池」測試，穿上中空露出事業線的衣服，引發討論。（圖／奎丁YT）
近幾年「抖內」風氣盛行，不少直播主在平台上陪網友聊天，就能收到不少贊助金、禮物，而有些網美甚至在逢年過節或是生日時就會大膽開出「禮物清單」，仍然會有粉絲買來送。對此現象，知名Youtuber奎丁就感到非常納悶，於是推出實測「網美許願池」，看看粉絲的反應會是如何，沒想到結局也讓她大吃一驚。
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奎丁日前上新片表示「這幾年，陸續看到有一些網美，每當逢年過節或者東西壞掉的時候，她們就會在社群平台上發文，列出禮物清單，你該說他們有錯嗎？沒有！她們只是善用她們的優勢，但是你看得慣這種行為嗎？」並舉例自己曾經看過有網美收過名牌包、iMac電腦。
「說來說去，你也不能制止他們！那就加入他們啊」為了進行實測，奎丁特別穿上一件「最近她看不太懂的保暖毛衣」，胸前特地開了中空，露出完美的事業線，接著奎丁自拍完成後，在IG發出「11項禮物清單」，包括iPhone12、Honeywell空氣清淨機、Hermes短夾等等，甚至最後還加上賓士E250雙門白色轎車。
▲網紅Youtuber奎丁實測「網美許願池」測試，穿上中空露出事業線的衣服，引發討論。（圖／奎丁YT）
▲網紅Youtuber奎丁實測「網美許願池」測試，穿上中空露出事業線的衣服，引發討論。（圖／奎丁YT）
而奎丁最後也公布實測結果表示，真的有許多粉絲送給他禮物，但最扯的是，真的有粉絲私訊表示「我真的願意送你賓士」，但奎丁也隨之拒絕說「太浮誇我收不起啦，我就寫寫而已」，對方則失望回答「太難過了！竟然沒辦法送給我最愛的Youtuber！」
影片最後，奎丁也道出這次實測後的心得，她表示「對於網美許願清單這件事情，個人覺得做起來非常尷尬，因為突然開口要跟人家討價值很高的禮物，雖然上面東西是我以後會去買齊的東西，而很多網美現在也會直接公開要禮物，甚至附上銀行帳號和粉絲要紅包，也真的都得到了很多東西，但對她來說就覺得很不可思議，東西還是自己買才有成就感啦！」（編輯：張嘉哲）
▲網紅Youtuber奎丁實測「網美許願池」，結果也真的收到不少粉絲送的禮物。（圖／奎丁YT）
▲網紅Youtuber奎丁實測「網美許願池」，結果也真的收到不少粉絲送的禮物。（圖／奎丁YT）
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