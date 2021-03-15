跨域學習成主流 選系黃金組合高薪地圖出爐
記者黃仁杰／台北報導
2021-03-15 16:13:16
13萬名準大學新鮮人將申請大學科系，人力銀行今（15）日公布近10年的數據統計，從56萬筆最近10年畢業生履歷表中發現，跨領域「薪資加值」最佳組合為數學及電算機科學科類搭配經濟社會及心理學科類，每月薪資中位數比兩者其一的單領域平均高出1萬元。
104人力銀行表示，最近十年，平均5%大學生跨領域學習，95%單領域學習。其中，跨領域學習的長期趨勢上升，從2010年的4.2%，升到2019年的6.9%。以軟體網路業最偏好跨領域畢業生，占10%，其次是鞋類紡織製造業的9.7%，電腦及消費性電子製造業的9.6%。而最近十年，跨領域「薪資加值」最佳組合為數學及電算機科學科類搭配經濟社會及心理學科類，每月薪資中位數比兩者其一的單領域平均高出1萬元。選修學科的三大百搭科系為數學及電算機科學學科類、語文及人文學科類、工程學科類，選修只要搭上這三類學科，第一份工作「薪資加值」多可排上前5名，每月比單領域高出8千元到1萬元不等。104人力銀行社會企業處副總經理王榮春分析，數學及電算機科學學科類、工程學科類畢業生持續充實台灣科技島的人才庫，在數學及電算機科學學科類之內，多修一個以上的科系，同領域精進加乘，跨到語文及人文學科類，增強語文能力、刺激人文軟性思維，跨到經濟社會及心理、或商業管理學科類，在國際化的商業市場中更暢行無阻。人力銀行指出，大學生跨領域學習的占比從2010年的4.2%，逐年升高2019年的6.9%。跨領域畢業生第一份工作薪資月薪中位數，普遍比單領域高出3至5千元，平均高出4千元。