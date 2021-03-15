民眾黨「小藍」標籤難撕？首波地方黨部主委名單一片藍
記者丁上程／台北報導
2021-03-15 16:39:41
由台北市長柯文哲領銜成立的台灣民眾黨，今（15）日下午公布第一波的地方黨部主委名單。不過其中除了5名不分區立委身兼主委外，另7個主委人選有5人具有國民黨背景，僅2人無藍營背景。而被詢問是否會繼續被貼上「小藍」的標籤？民眾黨發言人張清俊則表示，他們看來都屬於「白色」。
民眾黨今天公布12個縣市黨部主委名單，台北市議員林國成、黨秘書長謝立功分別兼任台北市和新北市黨部主委，5位立委也分別兼任不同縣市主委，由邱臣遠兼任基隆黨部主委、賴香伶任新竹黨部主委、彰化縣黨部主委由高虹安擔任，台南市與高雄市則由蔡壁如及張其祿擔任。而其他非黨職人員及立委擔任主委的縣市，則由國民黨前中央委員李偉華擔任宜蘭縣黨部主委、花蓮縣黨部主委則由國民黨前花蓮縣議員趙世源擔任，敏盛醫院院長、國民黨前立委楊敏盛的兒子楊弘仁，則擔任桃園市黨部主委。僅只有曾以無黨籍身份參與台東地方鄉長的陳品樺，以及民眾黨不分區候選人馮啟彥並未具藍營背景。對此民眾黨發言人楊寶楨表示，黨秘書長謝立功曾提到在選用人才不分色彩，其實只要一但進入民眾黨，不管以前藍的、綠的、橘的、黃的，一但進來後就是白色的，這也是民眾黨選用人才不分黨派，所以也希望各界不用有過多揣測，認為民眾黨在名單上或選用人才有特別偏藍、偏綠情況。