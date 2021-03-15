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足球夢想家？UFA冠軍隊北市大以「展逸天行者」挑戰企甲

記者鍾東穎/台北報導

2021-03-15 16:43:13

▲台北市立大學校長戴遐齡和展逸國際企業董事長張憲銘簽訂合約，足球隊將以「展逸天行者」知名挑戰國內最高級聯賽企甲。（圖／鍾東穎攝 ,2021.03.15）
▲台北市立大學校長戴遐齡（右）和展逸國際企業董事長張憲銘簽訂合約，足球隊將以「展逸天行者」知名挑戰國內最高級聯賽企甲。（圖／鍾東穎攝 ,2021.03.15）
10年擁8冠的大專足球常勝軍台北市立大學足球隊今(15)日和展逸國際企業舉行簽約儀式，將以「展逸天行者」知名挑戰國內最高級聯賽企甲，展逸董事長張憲銘表示，希望能拋磚引玉，就像當初夢想家，讓台灣足球能攪拌出新的火花。
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展逸在2016年和「台灣隊長」陳柏良結緣，簽訂經紀約並舉辦菁英足球營等基層足球活動，這次因緣際會下和北市大合作，張憲銘表示，「企甲聯賽是目標也是方向，如果學校這端能與產學合作成功的話，就能很快完成選手夢想，不管是培訓、環境、行銷包裝上會有很大動力往前邁進。」
張憲銘說，「以我們角度來看是能看到足球產業的未來，很想做領頭羊，就像當初夢想家新的商模出來，其他隊也陸續跟進，這個環境也就越來越好，不敢說一定，但希望朝這樣的目標跟想法去做。」
張憲銘表示，「足球前輩們都做得很好，只是希望看能不能帶入一些新的元素，攪拌一下激出新火花，今年會放在形象、包裝方面，先讓大家有感這支球隊不一樣，慢慢去經營出主場的氛圍有不一樣，有人攪拌搞不好就會有人想跟進，可能整個模式就會不一樣。」
並預告4月有更盛大記者會，包括全新視覺、這一季的主題、球衣、形象影片，請大家拭目以待。
▲台北市立大學校長戴遐齡和展逸國際企業董事長張憲銘簽訂合約，足球隊將以「展逸天行者」知名挑戰國內最高級聯賽企甲。（圖／鍾東穎攝
▲台北市立大學校長戴遐齡（右）和展逸國際企業董事長張憲銘簽訂合約，足球隊將以「展逸天行者」知名挑戰國內最高級聯賽企甲。（圖／鍾東穎攝 ,2021.03.15）
 
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