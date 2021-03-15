衝喜宴遇三組「新娘都同一人」！尷尬真相曝光：沒那麼巧
編輯中心/綜合報導
2021-03-15 17:08:37
結婚常常有不少長輩會挑良辰吉時，也因此我們如果到飯店參加婚禮時，不見得只有一組新人在此地舉辦婚禮，於是飯店方也會在門口公告新人「姓名以及宴會地點」，好方便賓客能夠到達婚禮場地。近日，就有網友分享參加喜宴時，看到有三組新人「新娘全部都是同一人」，讓他很傻眼，貼文引發熱議。
原PO在「爆廢公社二館」貼文指出「怡君出事了怡君！」只見貼出的照片，上頭有五對新人在此飯店舉辦婚禮，仔細看最左邊每個場地都不同，但右下角卻有三對新人的新娘都是「同名字」，且一字不差都叫做「陳怡君」，巧合的程度令人感到不可思議。貼文一出，網友紛紛回應「怡君你這樣真的不行！」、「怡君這會出事啦！腳踏三條船欸XD」、「怡君！你會不會太忙，連跑三場婚禮」、「菜市場名啦，這婚宴應該是30~40歲的」、「菜市場名全撞在同一飯店」、「這機率要多低啊....」；不過也有網友戳破真相表示「這是之前人家修圖偷改名字的啦，沒有那麼巧的事」、「就算怡君菜市場名也沒那麼巧，這之前就被說是修圖，熱文重炒」。事實上，雖然該圖是舊聞，但根據內政部的統計發現，男生排行冠軍的陳冠宇全國超過4000人，而女生排名冠軍的陳怡君則逼近快6000人，也因為網友貼出照片之後，菜市場名的話題再度燃起，更有不少名叫陳怡君的網友留言開玩笑表示「我要嫁誰你們管不著啦！」、「摁？我剛睡醒，誰叫我？」非常逗趣。（編輯：張嘉哲）