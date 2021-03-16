第一屆初聲新聞獎報名開跑　得獎台通、志祺七七幫宣傳

由橘子集團於2018年全新成立的專欄平台「初聲」，宣布舉辦第一屆新聞獎，只要是新聞領域的青年從業人員或不分科系的大專院校與研究所學生均可報名參加，即日起到5月底開放報名，至6月底都可交件，同時分為最佳受眾洞察、最佳策略創意、最佳體驗創新3項獎項。

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此新聞獎是為了鼓勵對新聞製作與優化有熱情、想法及企圖心的新世代，基於真實的基礎上，加重在對象、傳播策略、體驗三方面的規劃，促進優質內容與流量競爭力的結合，推動好新聞的價值轉變。

全球不分國籍，只要未滿28歲，新聞領域的青年從業人員、不分科系的大專院校與研究所學生，對於製作新世代好新聞有興趣者。不分個人、團體組，1至6人均可報名，同時也鼓勵參賽者組成新聞結合行銷、設計等專業，跨領域合作的新聞團隊。

初聲新聞獎共分3種獎項，每項入圍數額至多取3名，優勝1名。「最佳受眾洞察」為界定精準對象，透過數位工具與調查技巧，洞察目標族群真正關注的事，具有連結對象與議題的潛力。「最佳策略創意」則注重詮釋議題所面挑戰，以突破性思考與創意，發展出色的切入角度，擁有影響閱聽目標族群的潛力。而「最佳體驗創新」 是以目標族群為中心，運用科技乘載創意，將文本轉化為精彩的體驗，擁有將內容優化的執行潛力。

▲初聲第一屆新聞獎，只要是新聞領域的青年從業人員或不分科系的大專院校與研究所學生均可報名參加。（圖／橘子集團提供）

此次的獎項也相當特別，以新聞工作者最注重的影響力取代金錢，三個獎項的得獎作品，將一同獲得數位宣傳版位露出，包含Podcast熱門頻道「台灣通勤第一品牌」完整節目介紹一集Youtube時事頻道「志祺七七」60秒宣傳影片一集。

「初聲」意指青年初次嘗試為自己發聲，讓世界聽見，為提供學生廣納多元觀點的平台，並鼓勵年輕人勇敢表達自我。