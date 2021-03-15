NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

足球／自己來踢！展逸天行者不怕沒好手　目標企甲四強

記者鍾東穎/台北報導

2021-03-15 18:24:55

▲台北市立大學足球隊和展逸國際企業簽約，將以「展逸天行者」知名挑戰國內最高級聯賽企甲。（圖／鍾東穎攝 ,2021.03.15）
▲台北市立大學足球隊和展逸國際企業簽約，將以「展逸天行者」之名挑戰國內最高級聯賽企甲。（圖／鍾東穎攝 ,2021.03.15）
「如果保級的話，我們就自己來踢。」10年8度奪下UFA冠軍的台北市立大學足球隊今(15)日和展逸國際企業正式簽約，將以「展逸天行者」挑戰國內最高級別聯賽企甲，是否有意找回校友國腳們，總教練張武業表示，好環境自然有選手願意來。
我是廣告 請繼續往下閱讀
北市大過往以「農場」養成，將球員送至企甲球隊，像是北市大同、台南鋼鐵、台灣中油和紅獅F.C.，去年以北市大和外籍球員為主體的紅獅F.C.成功保級，以第7名作收，加上聯賽規定3+1外援限制，今年改和展逸冠名合作，正式以「展逸天行者」出擊，展逸董事長張憲銘也喊出以4強為目標。
展逸天行者總教練張武業表示，「之前沒有踢企甲是因為台灣的職業環境還沒成熟。去年這批選手跟他們說，你們爭氣一點，如果保級的話，我們就自己來踢(企甲)，展逸也支持，那我們今年就經營新氣象。」
北市大出產不少國腳，像是曾旅外的陳浩瑋、門神潘文傑，這些優質好手目前在企甲各隊效力，是否有意找回？張武業表示，「選手以學校為榮，學校以選手為榮，這是相輔相乘的，把球隊經營好，選手自然願意來。」
展逸天行者目前主要以北市大學生球員為主體，張武業表示，「我們會聘請1個日本教練，球隊目前有2位日本選手，3位巴西選手。第一循環先測試球隊能力，若有掉級危險，第二循環就要補強，當然第一年的目標就是保級。」
關鍵字

NOW民調中心

近期熱播的韓劇中，您最想看哪部？

近期熱播的韓劇中，您最想看哪部？

繼續作答
全都是絕世美女！誰是您心中最美的韓國女明星？

全都是絕世美女！誰是您心中最美的韓國女明星？

繼續作答
你認為房地合一稅祭出高稅率，有助於打炒房嗎？

你認為房地合一稅祭出高稅率，有助於打炒房嗎？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

王定宇遭爆同居顏若芳，兩人澄清「僅房東房客關係」，您相信嗎？

相信
不相信
11.63%88.37%
2021-03-10-2021-03-16

單車違規激增，北市府想推「單車實名制」，您贊成嗎？

贊成
不贊成
73.21%26.79%
2021-03-09-2021-03-15
即時
推薦閱讀