足球／自己來踢！展逸天行者不怕沒好手 目標企甲四強
記者鍾東穎/台北報導
2021-03-15 18:24:55
「如果保級的話，我們就自己來踢。」10年8度奪下UFA冠軍的台北市立大學足球隊今(15)日和展逸國際企業正式簽約，將以「展逸天行者」挑戰國內最高級別聯賽企甲，是否有意找回校友國腳們，總教練張武業表示，好環境自然有選手願意來。
北市大過往以「農場」養成，將球員送至企甲球隊，像是北市大同、台南鋼鐵、台灣中油和紅獅F.C.，去年以北市大和外籍球員為主體的紅獅F.C.成功保級，以第7名作收，加上聯賽規定3+1外援限制，今年改和展逸冠名合作，正式以「展逸天行者」出擊，展逸董事長張憲銘也喊出以4強為目標。展逸天行者總教練張武業表示，「之前沒有踢企甲是因為台灣的職業環境還沒成熟。去年這批選手跟他們說，你們爭氣一點，如果保級的話，我們就自己來踢(企甲)，展逸也支持，那我們今年就經營新氣象。」北市大出產不少國腳，像是曾旅外的陳浩瑋、門神潘文傑，這些優質好手目前在企甲各隊效力，是否有意找回？張武業表示，「選手以學校為榮，學校以選手為榮，這是相輔相乘的，把球隊經營好，選手自然願意來。」展逸天行者目前主要以北市大學生球員為主體，張武業表示，「我們會聘請1個日本教練，球隊目前有2位日本選手，3位巴西選手。第一循環先測試球隊能力，若有掉級危險，第二循環就要補強，當然第一年的目標就是保級。」