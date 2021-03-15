《與神同行》金香起協助單親媽 幫扶養6月大嬰兒
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-03-15 22:00:00
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出道17年、今年20歲的金香起，透露在看《孩子別哭》時落淚，她第一次看自己的作品看到哭，表示：「與其說是在特定場面時流淚，不如說是當看到孩子『小赫』的臉時，眼淚就忍不住流下來了。第一次有這樣的情緒，原本以為自己不會哭的，但眼淚卻流了出來。」 廉惠蘭表示，在看《孩子別哭》時哭了好多次，「要打動人心很難，但這部作品能令人產生共鳴，會想為劇中的角色們加油打氣，在說出加油的話時，也希望能成為他們的力量。」而廉惠蘭此次二度合作金香起，2人默契十足，連柳賢慶都大力稱讚說：「我真的感到十分驚訝！我和惠蘭姐一起彩排時，她總會帶著筆記本和鉛筆，記錄角色當下的情緒，一邊寫下台詞一邊練習演技。」 身為金香起「狂粉」的柳賢慶透露，想在金香起面前好好表現而更努力詮釋角色，她說：「很神奇的是，香起只要站在鏡頭前就完全變成劇中角色，不論是眼神、語氣、動作、氛圍、情緒等，我只要集中精神跟她對戲就好。」《孩子別哭》將於3月16舉辦首映會，下載「MAGIC HOUR」APP，就有機會搶先觀賞，電影於3月19日在台上映。
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