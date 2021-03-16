房市／小檜溪重劃區竄起 開價約3字頭
財經中心/綜合報導
2021-03-16 18:00:00
桃園因房價比雙北親民，又因交通建設逐漸發展，而吸納北客買盤，不過桃園眾多重劃區中，許多重劃區發展已久或是呈現追高走勢，小檜溪重劃區位於市中心，擁周邊既有機能，被視為桃園新興重劃區中，極具發展潛力的一區。
桃園因為基期相較北市低，近年來吸納許多雙北客，小檜溪重劃區位於春日路與三民路交接，鄰近桃園舊市區，面積約40公頃，區域內綠地多，近南崁溪親水步道還有5座親水公園，也能快速連接國道，具有交通便利優勢，因眾多優勢吸引各大建商插旗，今（110）年推案上看300億，開價約2至4字頭皆有。此外，與其他新興重劃區生活機能仍待發展不同，小檜溪重劃區四周都有機能發展成熟的商圈，像是大有商圈、中正路商圈、藝文特區、站前商圈等，車程10分鐘就能到桃園區主要商圈。信義代銷事業部研展組經理楊國昌表示，因桃園人口有組成年輕、產業發展佳、居住生活圈成熟，捷運網絡布局也逐漸到位，未來發展性可期，近年雙北建商也積極推案。楊國昌說，近期有許多雙北建商到桃園開發，而信義代銷過去在北部深耕，也會跟著雙北建商的腳步到桃園開發、布局，信義代銷預計於今年第三季在小檜溪重劃區推出新案，透過接觸更多在地建商與中大型建商，擴大信義代銷在桃園的影響力。